Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind solicită CNA reanalizarea deciziei de retragere a licenței Realitatea Plus

Comunicat MediaSind
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind critică dur decizia Consiliului Național al Audiovizualului din 7 aprilie, prin care au fost retrase licențele de emisie ale posturilor Realitatea Plus și Radio Gold FM, considerând măsura neconstituțională și contrară normelor europene privind libertatea presei.

Potrivit organizației, retragerea licențelor pentru neplata unor amenzi reprezintă o sancțiune extremă, cu potențial de a afecta grav libertatea de exprimare, pluralismul mediatic și dreptul publicului de a fi informat. MediaSind susține că astfel de decizii depășesc cadrul proporțional al reglementărilor audiovizuale și pot crea un precedent periculos pentru funcționarea instituțiilor media din România.

Sindicatul atrage atenția că măsura CNA intră în contradicție directă cu Regulamentul european privind libertatea presei (EMFA), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene din 8 august 2025. 

MediaSind solicită autorităților reevaluarea urgentă a deciziei și respectarea cadrului legal european, subliniind că sancțiunile financiare nu pot justifica eliminarea unor instituții media. Organizația consideră că menținerea unui mediu mediatic plural și funcțional este esențială pentru democrație și pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.