Potrivit organizației, retragerea licențelor pentru neplata unor amenzi reprezintă o sancțiune extremă, cu potențial de a afecta grav libertatea de exprimare, pluralismul mediatic și dreptul publicului de a fi informat. MediaSind susține că astfel de decizii depășesc cadrul proporțional al reglementărilor audiovizuale și pot crea un precedent periculos pentru funcționarea instituțiilor media din România.

Sindicatul atrage atenția că măsura CNA intră în contradicție directă cu Regulamentul european privind libertatea presei (EMFA), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene din 8 august 2025.

MediaSind solicită autorităților reevaluarea urgentă a deciziei și respectarea cadrului legal european, subliniind că sancțiunile financiare nu pot justifica eliminarea unor instituții media. Organizația consideră că menținerea unui mediu mediatic plural și funcțional este esențială pentru democrație și pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor.