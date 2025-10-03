Sindicatele din educație vor ieși în stradă, după ce Bolojan le-a luat din nou din venituri. "Nu mai suntem într-un stat de drept!"

Sindicatele susțin că deja s-a ajuns la dictatură
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” acuză Guvernul de un nou abuz grav, după decizia de a amâna cu un an plata sumelor câștigate în instanță de angajații din instituțiile publice. Dascălii denunță cinismul premierului Bolojan și al ministrului Educației, Daniel David, subliniind că, în aceeași zi în care au fost anunțate detalii despre amploarea planului de restructurare în educație, s-a decis și blocarea plății unor drepturi bănești  cuvenite de drept. Ca urmare, dascălii au anuțat că vor iești în stradă lunea viitoare.

Decizia vine în ciuda faptului că, în septembrie, unitățile de învățământ au fost solicitate să transmită calcule și situații detaliate, iar fondurile necesare se aflau deja în conturile inspectoratelor școlare. Mai mult, angajații fuseseră informați că își vor primi drepturile așteptate de ani de zile.

Sindicatele: „Nu mai suntem într-un stat de drept!”

Cele două federații sindicale consideră că această măsură este fără precedent și reprezintă o continuare a politicilor abuzive împotriva salariaților din educație, după tăierile de posturi și venituri impuse prin Legea nr. 141/2025.

„Considerăm că ceea ce face Executivul este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! Suntem în plină „dictatură guvernamentală“!

Este o continuare a bătăii de joc la adresa salariaţilor din învăţământ, după măsurile iresponsabile luate împotriva sistemului educațional, prin Legea nr. 141/2025.

Aceste sume nu sunt un „cadou”, ci un drept recunoscut în justiție, toate sumele câștigate de organizațiile sindicale din învățământ pentru membrii lor în ultimii 15 ani fiind supuse plății eșalonate prin acte ale Guvernului" se arată într-un comunicat comun al  celor două federații sindicale din învățământ.

Protest anunțat pe 7 octombrie

Ca reacție, cele două federații Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația „Spiru Haret” au notificat Primăria Municipiului București privind organizarea unui protest în fața Ministerului de Finanțe, pe 7 octombrie, începând cu ora 11:00.

