Măsura apare în articolul XVIII din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, publicată pe 2 octombrie în Monitorul Oficial, și nu figura în varianta de proiect pusă în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării, notează edupedu.ro.

Proiectul nu avea articolul respectiv: „Tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, care fac obiectul plății eșalonate, conform legii, scadente până la 31 decembrie 2025 și care nu au fost plătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătesc în anul 2026”, prevede ordonanța.

Conform acelorași dispoziții, se amână și plata dobânzilor aferente acestor sume, precum și a diferențelor salariale stabilite prin decizii ale conducerii instituțiilor din justiție începând cu 2018 și rămase neplătite. Sunt afectate toate categoriile de bugetari, dar în cazul educației lovitura vine pe un fond deja tensionat și contradictoriu: fondurile pentru plăți erau deja în conturile inspectoratelor, iar școlile tocmai finalizaseră procedura de raportare a sumelor – termenul fiind pe 25 septembrie.

Aprobarea OUG a fost făcută în ședința extraordinară de Guvern din 1 octombrie și „acoperită” de rectificarea bugetară – subiectul vedetă al ședinței.

În dimineața zilei de joi, 2 octombrie, în cadrul unei videoconferințe cu inspectorii școlari generali, reprezentanții Ministerului Educației ar fi transmis explicit să nu se transfere banii către școli, potrivit surselor edupedu.ro.

Joi seara, ordonanța adoptată cu articolul controversat deja inclus, ajunge în Monitorul Oficial și intră în vigoare.

Contradicția este și mai gravă având în vedere că, în urmă cu doar două săptămâni, Ministerul Educației transmitea oficial că diferențele salariale câștigate de profesori în instanță vor fi plătite integral până la finalul anului. „În anul 2025, plata diferențelor salariale prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive pentru profesorii și angajații din școli se achită până la data de 31 decembrie 2025”, scria Mihai Păunică, director general al Direcției Economie în Minister, într-un răspuns transmis sindicatelor pe 19 septembrie.