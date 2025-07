”Astazi, membrii Consiliului National al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante SEDLEX au participat la o intalnire cu ministrul finantelor, dl Alexandru Nazare, noul presedinte ANAF, dl Adrian Nicusor Nica si secretarul de stat MF, dl Mihai Diaconu.

Concluzii:

- In fiecare județ vor avea loc sedinte cu membrii de sindicat in care vor fi prezentate concluziile discutiilor

- Nu se pune problema luarii unor masuri care sa aduca si alte diminuari de venituri: concedii fara plata, preavize

- Nu vor exista exceptii de la aplicabilitatea masurilor de reducere a cheltuielilor pana la redresarea bugetului

- Vom fi consultati inainte de luarea oricarei decizii care ar avea impact major asupra modului in care ne desfasuram activitatea

- Ne vom face datoria in lupta cu evaziunea fiscala, aspect considerat de siguranta nationala, dar solicitam respect, dialog si un salariu corespunzator, dupa ce se echilibreaza bugetul.

In ceea ce priveste actiunile de protest, fiecare lider de sindicat judetean va discuta in teritoriu cu membrii, vor fi prezentate pe larg concluziile intalnirii si vor hotari impreuna in privinta actiunilor.

Destabilizarea sistemului fiscal, lipsa de incredere si demobilizarea personalului a contribuit la scaderea incasarilor la bugetul de stat cu 60% in ultima luna”, a transmis Vasile Marica, președintele Federației Nationale a Sindicatelor din Finanțe.