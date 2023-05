Comunismul reînvie în câteva orașe din Germania, după ce Berlinul a ridicat parțial interdicția steagurilor Uniunii Sovietice pentru Ziua Victoriei.

The Immortal Regiment March was held in Madrid🇪🇸. In Europe Victory Day over Nazi Germany is celebrated on May 8th. Among the participants in the procession were the descendants of the Spaniards who together with the soldiers of the Red Army fought against the Nazis during WWII. pic.twitter.com/YbXQJM4pc3 — Roberto (@UniqueMongolia) May 8, 2023

Marșul Uniunii Sovietice numit „regimentul nemuritor” s-a desfășurat și pe străzile din Madrid și Roma.

Today in #Rome, #Italy, there was a pro-Russian rally taking place.



It’s sickening to see this monstrosity while #Russia continues its barbaric and genocidal war against #Ukraine:



pic.twitter.com/TlvWtN8fLR — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 7, 2023

Rușii din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Putin în 2014, au intrat cu drapelul comunist în apele de la Marea Neagră.

Crimea joined the water version of "Immortal Regiment".



Could they just swim away from Crimea? pic.twitter.com/ERrG2N0pHD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 7, 2023

La fel și în orașul Tiumen din Siberia, rușii s-au scăldat cu steagurile în apele reci de 2 grade Celsius.

Simpatizanții lui Putin au ridicat steagurile și la Sydney. Poliția australă a fost prezentă în număr mare pentru a preîntâmpina incidente după ce mai mulți manifestanți au venit cu cagule, iar alții erau sub influența băuturilor alcoolice.

🇦🇺NSW Police and Raptor Squad are harassing participants of the 2023 Victory Day Convoy in Sydney.



Sydney, Australia: 🇦🇺🇷🇺Despite a heavy Police presence brave locals defiantly held the line to celebrate 78 years since Russian Victory over Nazi Germany. #Russia #Ukraine… pic.twitter.com/Q3N4rMjyyQ — Russian Victory is Inevitable 🇷🇺 (@WinRussiawill) May 7, 2023



"Sărbătorim Ziua Victoriei, ziua în care i-am învins pe naziștii nenorociți, iar oamenii ăștia încearcă să ne sperie. Nu ne temem! Glorie Mamei Rusia!", a afirmat un manifestant.

Marșul „regimentului nemuritor” s-a ținut și pe străzile din Tunisia și Liban, acolo unde steagurile Uniunii Sovietice și ale Rusiei au fost ținute de copii.

The "Immortal Regiment" was held in Tunisia and Lebanon.



🤡 pic.twitter.com/itbjbLFhST — NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2023



Iar în China, câteva sute de persoane au mărșăluit la Beijing și au ținut și spectacole. Portretele lui Stalin, Mao Zedong și ale altor lideri comuniști au fost ridicate de manifestanți.

De Ziua Victoriei, în Piața Roșie din Moscova sunt așteptați de Putin președinții din 4 republici ai fostei Uniuni Sovietice. Președintele Aleksandr Lukașenko a venit cu o zi înainte ca să își însoțească la paradă prietenul de la Kremlin.