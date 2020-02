Simona Halep, sfatuita de Nastase sa nu mai reprezinte Romania: "Stergi, sa nu mai ai Romania"

„Chiar am avut un vis nebun ca m-am dus peste Ceausescu si ala era mort. La cine sa te duci in tara asta sa te plangi? Ca ne-am plans! Acum... Uitati-va acum s-a facut intalnirea federatiilor cand a venit ministrul sportului. Federatia de Tenis nu a fost invitata! Nu a fost invitata! Ca are probleme cu bugetul, ca nu le-a dat bugetul de doi ani de zile...

Si i-am zis lui Halep: «Simona, cand te duci acum si apare in dreptul tau Romania.... Nu! Te duci, stergi si sa nu mai ai Romania. Sa ai FRT! Federatia Romana de Tenis!». Daca oamenii nu vor sa te invite... Suntem o federatie puternica cu numarul 1 mondial si nu il inviti la minister... Omul asta care conduce Ministerul a luat-o razna! A luat-o razna complet!", a spus Nastase emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la GSP.