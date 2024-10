Silviu Prigoană, fost apropiat al președintelui Traian Băsescu, acuză că DNA fabrica dosare celor care aveau companii de salubritate.

„Florian Walter a fost prima victimă. Cred că i s-a făcut o propunere de preluare, i-au făcut dosar, l-au băgat la pușcărie, iar acolo i se spune că dacă renunță la companie îl scot din închisoare.

Grupul francez Veolia m-a ofertat și pe mine, eram pe punctul de a semna contractul, am fost cu avocații de la Veolia la un local să semnăm și a venit un domn de la DNA să îi ducă pe francezi la sediul direcția ca să dea o declarație. I-am spus francezului să nu meargă. Era vorba de cumpărarea unor acțiuni Romprest de către cei de la Veolia și ar fi fost subevaluate acțiunile. Ei au venit cu propunerea de cumpărare, prețurile oricum erau de mizerie. L-au luat și pe Florescu de la Urban și veneau băieții să-i spună că dacă vinde compania scapă de pușcărie și de acuzații.

După aceea, a fost săltat Eduard Martin de la Polaris, din Constanța. A fost luat pe sus, l-au arestat și a stat 6 luni la închisoare. Veneau niște avocați ca să-l convingă să vândă firma. După 7 ani, acuzațiile s-a prescris, nu a existat fapta.

Cum a scăpat Prigoană de „preluarea forțată” din partea statului paralel

Fostul patron Rosal, aflat și el în vizorul băieților din statul paralel, a avut șansa de a fi ales parlamentar pe listele PDL, fiind obligat de lege să renunțe, pe perioada mandatului, absolut toate afacerile.

„Eu am plecat parlamentar, iar atunci am dat acțiunile, în fiduciar, la o casă de avocatură: Găman și Asociații. Așa că pe mine nu m-au putut acționa direct pe mine, dar au ajuns la el, al Găman, însă era terț, deci nu aveau ce să îi facă. Cei de la Veolia ofereau 50 milioane pentru companie, am avut perioada de due diligenge și după veneau banii în rate. Pe mine nu au avut cam să mă prindă, pentru că nu eram nici administrator și nici acționar, cred că de aceea nu m-au luat. Pe vremea aceea mă ocupam mai mult de familie. Când am intrat în Parlament am fost fără companii. Când stăteam la masa cu cei de la Veolia, m-a sunat Walter și mi-a spus să am grijă că or să mă facă și pe mine cum l-au făcut pe el.

Pe vremea lui Koveși DNA făcea telejustiție

Pe vremea când Koveși era șefă la DNA, instituția chema televiziunile la arestări, după ce a plecat Kovesi s-a terminat telejustiția. Cum a fost la Becali, când, la 6 dimineața, erau în fașa casei lui toate televiziunile. Cred că președintele Băsescu a scăpat din mână chestiile astea. Cred că nu știa ce făcea statul paralel. E incredibil cum fratele președintelui a fost arestat când Băsescu încă era președinte. Eu consider că toată familia președintelui trebuie să fie protejată. Eu unul nu am asistat la discuții despre faptul că Băsescu știa ce face statul paralel. Mie nu mi-e frică de statul paralel, eu am renunțat la companii pe perioada mandatului din parlament. Fiul meu a fost acționar majoritar, iar el a vându cu vreo 4 milioane de euro acțiunile. Să fie sănătos, e problema lui. Nu domnul Tarek este cumpărătorul, am o relație bună cu el, ci unui fin de-al meu”, a declarat Silviu Prigoană în emisiunea Culisele Statului Paralel.