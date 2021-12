„M-am dus catre partid pentru ca, atunci cand am optat pentru Pro România. Dl Ponta tocmai avusese acea situație tensionată cu dl Tudose, dlCimpeanu și am avut senzația că dl Ponta a înțeles greselile pe care le-a facut, că nu poți să mergi in toate luntriile odata si ca trebuie sa faci niste optiuni. Am intrat in partid ca sa ajut la constructie. Este un partid nou, așa gândeam eu. Ce știu e să construiesc. (...)

Am plecat dupa un an de zile, pentru că nu am gasit rezonanta la ceea ce urmaream. Pentru ca nu am auzit nicio discutie într-un an de zile despre alegatori. Am auzit doar despre noi. În politica, ca si in munca de informații vii sa dai, nu să iei. Nu mă refer la bani. (...) Spuneam, dom'le, dar ce parere are organizatia pe care o reprezentati? Îmi mai dadeau cate un cot. Termina, dom'le, ca asta e cu banii. Lasa-l in pace ca ramanem fara. Ăsta ne-a dat microbuzul, nu știu ce... Dar e agramat... (...)

Așa mi s-a spus și când am intrat în serviciu. Că sunt naiv. (...) Nu pleacă generalii ăștia. Dar eu nu spuneam să plece, ci să se schimbe. (...) Naivitatea asta e frumoasă și trebuie păstrată. (...) Ce îmi spuneau in partid. Scuza lor era: n-aveti experienta politica. Asta era justificarea lor pentru toate ticalosiile. Când vorbeau despre nominalizările pe listă. Spuneam că nu avem criterii. (...) Erau două persoane la partid. Mă duceam la ora 8 si plecam la ora 8. Mai era o persoana, ceilalti plecau..., ca aveau o masa de prânz cu cineva. De obicei era o masa cu PSD-ul, o masa cu PNL dupa masa, o gustare cu USR-ul”, a declarat Silviu Predoiu, fost șef al SIE, pentru evz.ro, potrivit Realitatea PLUS.

Silviu Predoiu a demisionat din partidul lui Victor Ponta, Pro România, în 7 aprilie 2021, la 15 luni de la intrarea sa în viața politică.

Generalul Silviu Predoiu a fost prim-adjunct al directorului SIE între anii 2005 și 2018 și director interimar al SIE în mai multe perioade din 2006, 2007, 2012, 2014, 2015 și între septembrie 2016 și iulie 2018. A fost trecut în rezervă pe 3 august 2018 prin decret prezidențial.

A candidat pe listele Pro România pentru un loc de deputat de București, în decembrie 2020, pe al treilea loc pe listă. Partidul lui Victor Ponta nu a intrat în Parlament, obținând aproximativ 4% din voturile exprimate la parlamentarele de anul trecut.