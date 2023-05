Aprecierea noastra pentru stabilitate ne poate infrana in prezent excesele emotionale. Luna in Pesti ne dezvolta sentimentele. Cu toate acestea, Venus cea focalizata pe imagine se aliniaza apoi cu Saturn cel serios, aratandu-ne valoarea unei abordari mai calme. Pe masura ce Luna se uneste cu Saturn si face trigon cu Venus, putem chiar sa recunoastem ca pastrarea capului limpede ne ajuta sa ne canalizam impulsurile pline de compasiune in cel mai constructiv mod posibil.