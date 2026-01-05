Tragedia a avut loc duminică, 4 ianuarie, în jurul orei 07:20, când medicul stomatolog, născut în 1990, a fost găsit spânzurat în cabinetul său situat la parterul unui imobil din zona Poșta 4. Descoperirea i-a lăsat fără cuvinte pe cei apropiați, surse din anturajul familiei declarând că tânărul, care locuia în zona H17, nu părea să aibă probleme personale, datorii sau conflicte care să justifice un asemenea gest radical.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și specialiștii criminaliști au izolat imediat perimetrul pentru a demara cercetările. Primele constatări indică absența urmelor de violență, singurele leziuni fiind cele specifice autolizei prin spânzurare. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Călărași pentru necropsie, în timp ce ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași pentru a clarifica toate circumstanțele acestui sfârșit fulgerător.