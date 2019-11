Sfantul Andrei 2019. Tradiția care nu moare niciodată

Sfantul Andrei 2019. Prăznuit în fiecare an pe 30 noiembrie, Sfântul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus, considerat și ocrotitorul României sau patronul spiritual al românilor, fiind cel despre care se crede că a adus pentru prima dată religia creștină pe teritoriul țării noastre.

Sfantul Andrei 2019. Ziua Sfântului Andrei e marcată de superstiţia legată de viitor sau de soartă. De aceea, mulţi respectă obiceiul de a pune grâu la încolţit.

Sfantul Andrei 2019. Tradiţia spune că fiecare membru al familiei trebuie să aibă ghiveciul său cu grâu şi să îl îngrijească. Se ia o mână de grâu şi se seamănă într- un ghiveci cu pământ sau într-o farfurie mai înaltă.

Sfantul Andrei 2019. Apoi se acoperă boabele de grâu cu un strat subţire de pământ. Grâul trebuie aşezat la fereastră, pentru a beneficia de lumină suficientă şi căldură. Conform tradiţiei, grâul pus la încolţit cu prilejul zilei de Sfântul Andrei “spune” câte ceva despre viitorul celui care l-a plantat. De Anul Nou, cum arată grâul aşa va fi şi sănătatea acestuia în noul an.

Sfantul Andrei 2019. Dacă firele sunt zdravene şi înalte, se spune că persoana care l-a plantat va fi norocoasă şi sănătoasă în noul an. Ţăranii spun că un grâu frumos înseamnă şi o recoltă bogată pe câmpuri şi în livezi în anul care vine.

Noaptea de SFANTUL ANDREI – este intr-un fel echivalentul romanesc al noptii de Halloween si este insotita de multe traditii si superstitii. Spiritele ies in lume, lupii vorbesc cu grai omenesc, iar oamenii se apara de rele cu vraji si usturoi.

Sunt multe traditii si superstitii legate de Sfantul Andrei. Cele mai multe au legatura cu revolta, cu maritisul, dar si cu protectia impotriva spiritelor rele care bantuie printre cei vii.

Usturoiul care alunga strigoii – Pentru a alunga spiritele rele, este folosit peste tot usturoiul, de la grajdurile animalelor pana la cruciulitele facute pe manutele copiilor.

Traditii Sf Andrei Noaptea de SFANTUL ANDREI este un fel de noapte magica, cand ca sa se tina in cumpana raul se fac diferite gesturi care sa protejeze. Unul din ele este faptul ca se unge cu usturoi la tatana usii, la prag, la geamuri, peste tot pe unde in casa ar putea sa intre raul. Chiar la grajduri se punea ca nu cumva sa intre vrajitoarele, sa intre raul.

Traditii Sf Andrei Se spunea de asemenea ca in ajun circula strigoi, acestia fiind suflete pedepsite care din cauza unei vieti nepotrivite sau luata prin violenta bantuie, si atunci tot drept aparare se folosea usturoiul, copiilor li se facea cruciulita cu usturoi pe manuta, li se facea de mancare cu usturoi, cam toate sunt in jurul acestei idei de lupta impotriva magicului negativ.

Traditii Sf Andrei Sfantul Apostol Andrei a fost fratele Sfantului Petru si impreuna au fost primii ucenici ai lui Hristos. Dupa Pogorarea Sfantului Duh, prin tragere la sorti, Apostolii au primit teritoriile unde sa predice. Astfel, Sfantul Apostol Andrei va predica in Scytia si Asia Mica.

Traditii Sf Andrei. Sfantul Apostol Andrei a fost martirizat la Patras, in Grecia. Nu se cunoaste cu exactitate anul mortii sale, se presupune ca ar fi fost in timpul uneia dintre persecutiile lui Nero (54-68) sau Domitian (81-96). Potrivit traditiei, a fost rastignit pe o cruce in forma de "X".

Traditii Sf Andrei În anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca ziua Sfantului Andrei sa fie insemnata in calendarul bisericesc cu cruce rosie, iar in 1997, Sfantul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul Romaniei".

Traditii Sf Andrei Moastele Sfantului Apostol Andrei au fost aduse din Patras la Constantinopol prin anii 356-357. La putin timp dupa Cruciada a IV-a, din anul 1204, cardinalul Petru din Capua a hotarat ca moastele Sfantului Andrei sa fie duse in Italia si asezate in catedrala din Amalfi. In anul 1462, in timpul papei Pius II, capul Sfantului Apostol Andrei a fost asezat intr-o biserica din Roma. Pe 30 noiembrie 1976, papa Paul al VI-lea a daruit capul Sfantului Andrei bisericii din Patras.

Traditii Sf Andrei Particele din moastele Sfantului Andrei se gasesc in: biserica Schitului rusesc 'Sf. Andrei' de langa Manastirea Vatoped, la Catedrala rusa din Celiabinsk (din 1884), la biserica din Gabrovo (Bulgaria), Biserica 'Sf. Andrei' din Mesa Geitonia (Limassol - Cipru), la Tbilisi (Georgia), in Catedrala ortodoxa din Astana (Kazahstan); la Trier (Germania), la Manastirea Santa Chiara din Napoli, in biserica din Casino di Cicco Sant’Apollinare (intre Roma si Napoli), la biserica 'Sf. Andrei' din Varsovia si cea din Szaflary (langa Cracovia), la biserica din Saint Lupicin (in Muntii Jura, Franta), in Biserica San Pedro de la Rua (Estella, Tara Bascilor), la Mehrba (Malta), in Catedrala catolica din Hong Kong in biserica romaneasca din Viena, Pestera Sfantului Andrei, biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Targul Neamt, catedrala arhiepiscopala din Galati, biserica "Sfantul Apostol Andrei" din Oradea si in manastirile Neamt, Secu si Hurezi.

Traditii Sf Andrei Numele Andrei nu este de origine evreiasca, ci greceasca: Andreas sta in legatura cu andreia, "barbatie, indrazneala" (de la aner, andros, "barbat").