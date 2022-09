În ziua de 19 septembrie 2022, la ora 05:07:43 (ora locală a României), s-a produs în Taiwan un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.5, la adâncimea de 10km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 83km S de Hualien City, 134km SE de Taichung, 139km E de Tainan, 143km NE de Kaohsiung, 184km S de Hsinchu, 197km S de Taoyuan City, 198km S de Banqiao, 201km S de Taipei, 211km S de Keelung.

Mai multe imagini din Taiwan, în timpul cutremurului, au fost postate pe rețelele sociale:

Duminică, patru cutremure de magnitudine între 5,4 și 6,2 au fost raportate în Taiwan.

Strong quakes shook Taiwan over the weekend, with the ground in some places slipping by as much as 3-5 ft.



Amid a magnitude 6.9 earthquake in eastern Taiwan on Sunday, the collapse of the ceiling in a sports center was caught on camera. #Taiwan #earthquake pic.twitter.com/A2SZ1N3LIW