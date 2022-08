Serbia şi Kosovo au încheiat „un acord privind libera circulaţie” între cele două părţi

Acord între Serbia şi Kosovo. Anunţul făcut de Uniunea Europeană

Serbia şi Kosovo au rezolvat o dispută etnică privind circulaţia cetăţenilor peste graniţa lor, a declarat sâmbătă şeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell.

"Avem un acord", a anunțat Josep Borrell într-un mesaj pe Twitter.

We have a deal. Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders. (1/2)

"Sârbii din Kosovo, precum şi toţi ceilalţi cetăţeni, vor putea călători liber între Kosovo şi Serbia folosind cărţile lor de identitate. UE tocmai a primit garanţii de la premierul (Albin) Kurti în acest sens", a fost anunțul.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk