Șerban Bubenek spune că în ultimele luni rata de supraviețuire la pacienții Covid-19 a fost de 50% și că există un exces în această zonă, comparativ cu ce se întâmpla anul trecut.

„Conform ultimei statistici, pe care am făcut-o acum 3 luni pe aproape 10.000 de pacienți, rata de supraviețuire este de 50%, dacă vorbim de toți pacienții ATI. Dacă îi excludem pe aceștia, mortalitatea se apropie de 60%. Există un oarecare exces de mortalitatea față de anul trecut. Chiar dacă corpul medical a fost unul dintre pilonii statului român, singuri nu putem să avem rezultate mai bune, trebuie să avem alături toate structurile statului și mai ales cetățenii. Ei au vaccinarea la îndemână, care te protejează în proporție de 90% să nu faci o formă severă și să ajungi la spital, în stare gravă. În România suntem 5.000 de medici specialiști, care deja au ajuns la burnout. Din nefericire și copii fac forme severe, sindrom de furtună citokinică și insuficiențe respitatorii severe. Știm despre tulpina Delta că este mult mai contagioasă față de tulpina originală. În București, din 100 de cetățeni, probilitatea ca 2 să fie infectați este mare. Riscurile există, sunt spitale cu infrastrcutură proastă, ultimele sunt construite în anii 70, iar acestea sunt dotate la cerințele regimul de atunci, care nu accepta aparatură performantă adusă din Occident. Peste 90% nu au centrale de ventilație sau sisteme de detecție care să prevină tragedii. Nu este o soluție creșterea numărului de paturi la ATI, fiindcă personalul este întins la maxim. Avem 1.100 de medici specialiști și 750 de rezidenți. Mai mult de atât nu avem de unde scoate. La un pacient grav, care are nevoie de monitorizare, nutirțile artificială, dializă sau alte proceduri invazive, e necesar un medic la 2 paturi ATI, la tura respectivă. Deci, la o reanimare de 12 paturi e nevoie de 6 medici. Nici în visele noastre cele mai frumoase nu se întâmplă așa ceva”, a declarat Șerban Bubenek la REALITATEA PLUS.