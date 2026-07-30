Senatul modifică legea ANI: sumele cash, eliminate din declaraţiile de avere. Amendament cu impact posibil asupra lui Dominic Fritz

Senatul a adoptat joi, în comisii, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care modifică legislaţia privind integritatea publică şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Actul normativ, adoptat miercuri de Camera Deputaţilor, urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de for decizional.
Printre modificările aprobate se numără eliminarea obligaţiei ca demnitarii să treacă sumele de bani deţinute cash în declaraţiile de avere.
Cash-ul nu va mai fi declarat în averea demnitarilor
Un alt amendament, propus de preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Cristinel Rujan, stabileşte că persoanelor pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a legii le încetează de drept funcţia, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
Amendamentul ar putea avea consecinţe inclusiv asupra mandatului primarului Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR, în contextul unei constatări definitive de incompatibilitate.
Proiectul redefineşte şi cadrul de funcţionare a Agenţiei Naţionale de Integritate, instituţie administrativă autonomă, cu personalitate juridică, care funcţionează la nivel naţional şi are sediul în Bucureşti.
ANI va avea atribuţii în evaluarea averilor, incompatibilităţilor şi conflictelor de interese, prevenirea conflictelor de interese în achiziţiile publice, gestionarea raportărilor privind încălcări ale legii şi protecţia avertizorilor în interes public.
Legea prevede că obligaţia de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese nu va mai presupune publicarea integrală a documentelor sau a copiilor acestora. În schimb, ANI va publica într-un registru electronic de conformare informaţii limitate: numele deponentului, funcţia deţinută, instituţia în care activează, tipul declaraţiei, data depunerii sau a rectificării şi menţiuni privind respectarea termenelor.
Registrul nu va putea include valori patrimoniale, adrese, date de identificare ale conturilor, depozitelor sau portofelelor digitale, informaţii despre membrii familiei ori alte date referitoare la terţi.
Declaraţiile de avere devin confidenţiale
Declaraţiile de avere şi de interese vor rămâne confidenţiale şi vor fi păstrate de ANI pe perioada exercitării funcţiei şi încă trei ani după încetarea acesteia. Dacă este declanşată o procedură de evaluare sau un proces, documentele vor fi păstrate până la expirarea unui termen de trei ani de la soluţionarea definitivă a cauzei.
Accesul la declaraţii va fi permis exclusiv persoanelor autorizate, în limita atribuţiilor de serviciu, iar consultările vor fi înregistrate electronic şi auditate periodic. ANI va publica anual statistici agregate şi anonimizate privind depunerea, rectificarea şi evaluarea declaraţiilor.
Declaraţiile de interese financiare rămân publice pentru 43 de categorii
Totodată, ANI va publica pe site declaraţiile de interese financiare pentru 43 de categorii de persoane, inclusiv preşedintele României, parlamentari, membri ai Guvernului, primari, consilieri locali şi judeţeni, magistraţi constituţionali, conducători ai serviciilor de informaţii, ambasadori, conducerea BNR şi candidaţi la alegerile prezidenţiale, parlamentare, locale şi europarlamentare.
Un alt amendament adoptat stabileşte că un ales local nu se află în conflict de interese dacă emite sau participă la emiterea ori adoptarea unui act administrativ cu caracter normativ.
Senatul este convocat în sesiune extraordinară în perioadele 27-31 iulie şi 4-6 august, iar votul final asupra proiectului este aşteptat în plen.