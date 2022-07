În urma unei consultări ale declarațiilor de avere ale acestora făcute de Fanatik.ro, jurnaliștii au alcătuit o listă a deputaților care dețin active în alte țări decât România.

PSD-istul Dan Cristian Popescu are trei apartamente în Statele Unite, toate în Florida. Pe primul l-a achiziționat în anul 2008 și are 170 mp, pe al doilea, de 100 mp l-a obținut în 2019, iar pe cel de-al treilea, de 150 mp, în 2020. Popescu mai deține 8 apartamente în București și are împrumuturi acordate către diverse cunoștințe de peste 6 milioane de euro.

Sebastian Burduja, deputat PNL, deține o casă în Statele Unite ale Americii, pe care a achiziționat-o în anul 2013. Imobilul se află în Virginia are 175 mp, iar Burduja este co-proprietar alături de soția lui, angajată la Banca Mondială. În prezent, vila din SUA este închiriată pentru 60.000 de dolari pe an.

Radu Cristescu, deputat PSD, are o casă de vacanță în America Centrală, pe care a achiziționat-o în 2018. Imobilul are 60 mp, iar presa a scris că acesta s-ar afla în Cuba.



Iulian Bulai de la USR deține, împreună cu soția lui, un apartament de 96 mp în Oslo, Norvegia. Cei doi au cumpărat apartamentul în anul 2015. În prezent, imobilul este închiriat pentru 33.000 euro. Eva Marie Bulai, soția deputatului, locuiește în continuare în Norvegia și lucrează ca jurnalist la o publicație din Oslo.



Oana Silvia Toiu, reprezentant al USR Plus în Camera Deputaților, nu are proprietăți în România, în schimb deține 50% dintr-un apartament de 30 mp în Atena, Grecia.

Marius Andrei Miftode de la USR a investit 1.000 de euro în Bitcoin în afară de acțiunile pe care le deține la o companie de software din Franța. În același timp și PSD-istul Bogdan Gruia Ivan speră sa câștige de pe urma criptomonedelor, acolo unde a declarat active de aprope 20.000 de dolari, scrie fanatik.ro