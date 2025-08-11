"În contextul declarațiilor recente ale Președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, potrivit cărora fondurile publice alocate pentru analize medicale decontate nu sunt epuizate pentru că "de multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate", PALMED revine cu următoarele clarificări: Sistemul medical din România este profund subfinanțat, primind o alocare de doar 6,18% din PIB, față de 10%, media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, inclusiv sumele puse la dispoziție de CNAS sunt insuficiente, acoperind doar 42% din cheltuielile reale din sistemul de sănătate, potrivit studiului "Transparența banilor în sistemul medical românesc", publicat de ASE la începutul anului 2025. Restul sumelor necesare sunt acoperite de Ministerul Sănătății, autorități locale și pacienți", se arată într-un comunicat al PALMED.



Potrivit sursei citate, "există mai multe motive complementare pentru care pacienții ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale: fondurile alocate de CNAS pentru servicii medicale rămân, de multe ori, doar pe hârtie sau în tabele Excel, fără posibilitatea reală de contractare a acestora; în situațiile în care banii ajung, totuși, în sistemul de sănătate, aceștia nu sunt disponibili simultan pentru toți furnizorii ci sunt alocați arbitrar, fără să se țină cont de nevoile reale și de principiul declarativ asumat de autorități potrivit căruia "banii urmează pacientul".



"Totodată, fondurile sunt distribuite lunar, în mod fragmentat, fiind blocată astfel orice inițiativă de planificare strategică a resurselor", se menționează în comunicat.

PALMED punctează că "nu există din partea furnizorilor de servicii de sănătate "o preferință pentru cash".



"Această practică este rezultatul deficiențelor sistemice - o soluție de avarie, de supraviețuire, la care recurg pacienții care se confruntă cu un sistem subfinanțat și blocat birocratic, dar care au, totuși, nevoie de acces la servicii de sănătate. Tocmai din aceste motive, într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, "nefolosirea banilor publici" reprezintă o afirmație în spatele căreia se ascunde, în realitate, o cronică subfinanțare sistemică și o planificare superficială, gestionată de o platformă informatică în moarte clinică", menționează patronatul în comunicat, citat de Agerpres.



PALMED evidențiază că "rămâne deschis colaborării interinstituționale, în beneficiul pacientului".



"Realitatea din prezent ne arată că bugetele pentru analize sunt nu doar insuficiente, dar și alocate în mod arbitrar și fragmentat. Această situație contribuie la diagnosticarea afecțiunilor în stadii avansate, făcând recuperarea mai grea și de până la zece ori mai costisitoare. În politicile publice, la fel ca în actul medical practicat în fiecare zi de membrii noștri, o soluție sau un tratament potrivit pleacă de la identificarea corectă a problemei și cauzelor acesteia. Suntem determinați să continuăm dialogul cu partenerii noștri instituționali și să realizăm, împreună, o radiografie reală a sistemului de sănătate și provocărilor cu care se confruntă acesta, pentru ca mai apoi să putem dezvolta soluții performante în sprijinul pacienților", afirmă reprezentanții PALMED.

