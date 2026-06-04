Selfie la un pas de tragedie în Zakynthos. Un turist american a căzut 10 metri de pe o stâncă
Selfie pe stâncă
O vacanță pe celebra insulă grecească Zakynthos s-a transformat într-un coșmar pentru un tânăr turist american, după ce a căzut de pe o stâncă în timp ce încerca să își facă un selfie. Operațiunea de salvare a mobilizat numeroase echipaje de intervenție și s-a desfășurat în condiții extrem de dificile.
Incidentul s-a produs în apropierea faimoasei plaje Navagio, una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Grecia. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, ajunsese pe insulă din Atena și a decis să urce într-o zonă periculoasă pentru a surprinde o fotografie spectaculoasă.
A ignorat avertismentele și a trecut de zonele restricționate
Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, turistul a ales să depășească barierele de protecție amplasate în apropierea stâncilor, în ciuda numeroaselor avertismente care semnalau riscul major de accident.
Zona este cunoscută pentru relieful abrupt și pentru pericolele pe care le prezintă accesul în apropierea marginii prăpastiei. Cu toate acestea, tânărul ar fi trecut de balustrade pentru a ajunge într-un punct de unde intenționa să realizeze un selfie cu panorama spectaculoasă a plajei.
Cădere de 10 metri într-o zonă extrem de periculoasă
La un moment dat, turistul și-a pierdut echilibrul și a căzut aproximativ 10 metri într-o zonă stâncoasă aflată la marginea unei prăpăstii impresionante.
Norocul său a fost că în timpul căderii s-a agățat într-un pin aflat pe versant. Copacul i-a oprit prăbușirea și, cel mai probabil, i-a salvat viața. În lipsa acestui obstacol natural, tânărul risca să se prăbușească într-o zonă mult mai adâncă, cu consecințe fatale.
Și-a recuperat telefonul și a cerut ajutor
După impact, turistul și-a pierdut telefonul mobil, însă a reușit să îl găsească printre stânci. Folosindu-l, a apelat serviciile de urgență și a transmis coordonatele aproximative ale locului în care se afla blocat.
Autoritățile au declanșat imediat o operațiune complexă de salvare, la care au participat pompieri, polițiști, paramedici și reprezentanți ai structurilor de protecție civilă.
Intervenție amplă pentru salvarea turistului
Conform presei locale, echipa de intervenție a fost formată din 14 pompieri, echipaje medicale, polițiști, membri ai Protecției Civile și specialiști ai unității de intervenție 17 EMODE.
Salvatorii au reușit să ajungă la tânăr și să îl extragă în siguranță din zona dificil accesibilă. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
Medicii au constatat că, în ciuda gravității incidentului și a condițiilor periculoase în care a rămas blocat, turistul a scăpat cu viață și a primit tratamentul necesar.
Un nou semnal de alarmă pentru turiști
În ultimii ani, numeroase accidente grave s-au produs în destinații turistice populare după ce vizitatorii au ignorat măsurile de siguranță pentru a obține imagini spectaculoase pentru rețelele sociale.
Autoritățile din Zakynthos le reamintesc turiștilor să respecte indicatoarele și barierele de protecție, mai ales în zonele cu faleze și prăpăstii, unde o singură clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice.
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