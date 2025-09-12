Potrivit postului TV, petrecerea este organizată cu ocazia botezului celui de-al doilea copil al lui Mărunțiș, iar Florian Coldea este nașul de botez. Imaginile au fost obținute de fostul parlamentar Cristian Rizea.

La evenimentul care are loc într-un local de lux din zona lacului Snagov participă un număr mic de apropiați.

Atât Bogdan Mărunțiș, cât și Florian Coldea sunt vizați de anchete privind afaceri controversate și posibile legături cu influențe externe.

Lovitură teribilă pentru generalul COLDEA, percheziții la CryptoDATA, firma finului său și a lui Ovidiu Toma

În februarie 2025, sediile companiei CryptoDATA din nordul Capitalei și din alte localități, cât și locuințele celor doi acționari, Ovidiu Toma și Bogdan Mărunțiș, au fost percheziționate de către procurorii DNA.