Șeful Salvamont Gorj, confirmat COVID-19

După ce testul pentru COVID-19 a ieşit pozitiv, Sabin Cornoiu a dorit să-şi facă şi raze la plămâni pentru confirmarea suspiciunilor, potrivit radioinfinit.ro.

”Cred că am o formă ușoară. Am avut febră în urmă cu o săptămână, dar acum sunt bine. Am făcut testul preventiv și a ieșit pozitiv. Sunt internat la Târgu-Jiu și trebuie să stau minimum 48 de ore aici, să sperăm că totul va fi bine. Nu am nici cea mai vagă idee de la cine am putut să iau acest virus”, a declarat şeful Salvamont.

Direcția de Sănătate Publică Gorj a demarat o anchetă epidemiologică.