Șeful OMV anunță un viitor sumbru pentru șoferi: „Am putea rămâne fără carburanți. Trebuie să conducem mai puțin”

Războiul izbucnit în Iran a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor la carburanți și în Austria, unde benzina și motorina au ajuns la niveluri record. Dieselul depășește deja 1,90 € pe litru în unele benzinării, iar autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a menține prețurile cât mai accesibile. În acest context, Alfred Stern, CEO-ul OMV, a respins acuzațiile conform cărora compania profită de criză și a prezentat o strategie pragmatică pentru a gestiona eventualele penurii de combustibil.
Șeful celui mai mare grup petrolier austriac trage un semnal de alarmă: Austria ar putea rămâne fără combustibil. „Cine nu vrea să plătească va trebui să meargă pe jos"
Războiul din Iran nu mai este o problemă îndepărtată pentru europeni. El se simte acum direct la pompele de benzină din Austria, unde prețurile au atins niveluri nevăzute de mult timp. În acest context, Alfred Stern, directorul general al OMV, unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de petrol din Europa Centrală, a ieșit public pentru a respinge acuzațiile că gigantul petrolier profită de pe urma crizei și a lansat totodată un avertisment care a îngrijerat populația: în cel mai rău scenariu, Austria ar putea rămâne fără combustibil.
Prețuri record la pompă, guvernul caută soluții
De la declanșarea conflictului din Iran, prețurile carburanților în Austria au urcat. Motorina a depășit deja pragul de 1,90 euro pe litru la unele stații de alimentare, iar autoritățile de la Viena continuă să lucreze la identificarea unor soluții durabile pentru menținerea prețului petrolului la un nivel suportabil pentru populație.
„Statul câștigă, nu OMV"
În cadrul emisiunii „Journal zu Gast" de pe postul de radio austriac Ö1, directorul general al OMV a respins categoric sugestia că grupul pe care îl conduce ar exploata criza pentru a-și umfla marjele de profit. Întrebat dacă OMV se bucură de un „bonus" în această perioadă, Stern a desființat argumentul cu cifre concrete:
„Prețurile nu sunt stabilite într-o rafinărie."
La un preț de 1,70 euro pentru un litru de benzină premium, nu mai puțin de 90 de cenți reprezintă taxe și impozite. Din restul de 80 de cenți, 55 sunt consumați de costul brut al petrolului. OMV rămâne, potrivit acestui calcul, cu doar 25 de cenți pe litru, o marjă care contrazice imaginea unei companii care se îmbogățește pe seama crizei.
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Cine câștigă cu adevărat din prețurile mari
Beneficiarul real al scumpirii carburanților nu este compania petrolieră, ci statul, ale cărui încasări din taxe și accize cresc automat odată cu prețul la pompă. Singura cale realistă de reducere a prețurilor ar fi o tăiere a taxelor, o măsură pe care guvernul o analizează, dar care nu a fost încă implementată. Stern s-a declarat împotriva intervenției statului în mecanismele pieței, argumentând că astfel de măsuri ar putea pune în pericol securitatea energetică internă a Austriei.
20% din petrolul mondial lipsește de pe piață
Directorul OMV a explicat mecanismul care stă în spatele scumpirilor accelerate. Războiul din Iran a generat o lipsă acută la nivel global: aproximativ 20% din petrolul mondial și 10% din carburanți lipsesc în prezent de pe piață. Pentru a aduce cantitățile necesare în Austria, OMV este obligată să cumpere la prețurile competitive practicate la bursa din Rotterdam, prețuri pe care nu și le poate permite oricine.
„Oricine din această lume care nu este pregătit să plătească prețurile mari pe care le plătim noi în Europa și în Austria va trebui să meargă pe jos", a declarat directorul general al OMV, citat de Krone.at.
Avertismentul care a îngrijorat Austria: combustibilul s-ar putea termina
Cea mai îngrijorătoare declarație a lui Stern a venit ca răspuns la întrebarea despre securitatea aprovizionării cu carburanți pentru restul anului. Directorul general al OMV a recunoscut că nu poate oferi garanții ferme — în cel mai rău caz, Austria s-ar putea confrunta cu o lipsă de combustibil. A subliniat totuși că asigurarea securității aprovizionării pentru clienți rămâne prioritatea absolută a companiei.
Ce trebuie să facă șoferii dacă apare o criză a combustibilului
În eventualitatea unei penurii, Stern a trasat și comportamentul pe care consumatorii ar trebui să îl adopte:
„Dacă există o lipsă, atunci trebuie să economisim combustibil. Să conducem mai puțin, să conducem mai încet, nu există altă cale."
Strâmtoarea Hormuz, cheia de boltă a crizei energetice europene
Atacul israeliano-american asupra Iranului din 28 februarie a perturbat direct aprovizionarea energetică a Austriei. Conflictul a paralizat instalațiile petroliere și gaziere din Orientul Mijlociu, iar Iranul a instituit o blocadă asupra Strâmtorii Hormuz, unul dintre cele mai importante coridoare de tranzit pentru comerțul global cu petrol. Consecințele acestei blocade se resimt acum direct în prețurile pe care austriecii le plătesc la pompă.
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