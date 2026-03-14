Șeful OMV anunță un viitor sumbru pentru șoferi: „Am putea rămâne fără carburanți. Trebuie să conducem mai puțin”

Publicat 14 mar. 2026, 17:23 Sursă Krone.at

Războiul izbucnit în Iran a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor la carburanți și în Austria, unde benzina și motorina au ajuns la niveluri record. Dieselul depășește deja 1,90 € pe litru în unele benzinării, iar autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a menține prețurile cât mai accesibile. În acest context, Alfred Stern, CEO-ul OMV, a respins acuzațiile conform cărora compania profită de criză și a prezentat o strategie pragmatică pentru a gestiona eventualele penurii de combustibil.

Distribuie articolul