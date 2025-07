Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, anunță vineri, 11 iulie, pe LinkedIn că își donează 20% din salariu către statul român pentru inițiative relevante în acest domeniu strategic.

Anunțul directorului Nuclearelectrica vine după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat într-un video pe Facebook că și-a tăiat singur 20% din salariu, mai exact 2.250 de lei.

Aceste măsuri vin după apelul lansat miercuri, 9 iulie, de vicepremierul Dragoș Anastasiu, ca șefii instituțiilor de stat care obțin venituri peste cel al președintelui României să renunțe voluntar la o parte din acești bani.

„Cred cu convingere că leadershipul autentic presupune asumare, inclusiv dincolo de atribuțiile de serviciu. De aceea, am decis să susțin în mod direct, ca persoană fizică, proiectele care contribuie la consolidarea programului nuclear civil din România, donând 20% din salariul meu către statul român pentru inițiative relevante în acest domeniu strategic”, a transmis Cosmin Ghiță pe LinkedIn.

Tot directorul Nuclearelectrica a mai spus că „într-un moment în care se discută intens despre remunerarea liderilor din companiile de stat, consider că este esențial ca aceștia să dea un exemplu de solidaritate și angajament față de obiectivele naționale pe care le servesc.”

Conform ultimei declarații de avere, Cosmin Ghiță câștigă 840.965 de lei pe an din salariu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, 10 iulie, despre renunțarea benevolă la o parte din salariu, de către șefii din companiile din energie - conform propunerii avansate de vicepremierul Dragoș Anastasiu - că, dacă ei își scad 20% din salariu, este dispus să își scadă și el salariul cu 20%.

Ivan a admis că, acolo unde sunt oameni incompetenți, aceștia trebuie să plece, însă cei care au preluat companii aflate în pierdere și le-au făcut profitabile sau companii strategice trebuie plătiți corect, „la prețul real al pieței.”

Ministrul Energiei s-a referit la directorul Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, despre care presa a relatat că are venituri lunare de 38.000 de euro, amintind că „Nuclearelectrica are 4 miliarde cifră de afaceri, 1 miliard 700 de milioane profituri,” subliniind că „CEO-ul OMV Petrom are venituri de aproape 2 milioane de euro pe an.”

”La o cifră de afaceri de 31 de miliarde, 7 miliarde de profit,” a comentat ministrul, în acest context, referindu-se și la Hidroelectrica, cu 11 miliarde de lei cifră de afaceri și aproape 7 miliarde profit.