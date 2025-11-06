Potrivit lui Mark Rutte, pericolul va continua și după sfârșitul conflictului iar aliații trebuie să fie pregătiți pe termen lung. Mai mult decât atât, Șeful NATO susține că nu doar Moscova reprezintă o amenințare, ci și aliații ei.

Șeful NATO: „Pericolul rusesc va continua și după război!”

„Avem nevoie de capabilități, avem nevoie de echipament, de putere de foc real și cu siguranță de cea mai avansată tehnologie.

Pentru că amenințările cu care ne confruntăm sunt reale și de durată. Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este cel mai evident exemplu al amenințării.

Dar pericolul reprezentat de Rusia nu se va termina odată cu Războiul. În viitorul apropiat, Rusia va rămâne o forță destabilizatoare în Europa și în lume.

Iar Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina ordinea globală.

După cum știți, lucrează cu China, cu Coreea de Nord, Iran și cu alții.

Și-au crescut apărarea și colaborarea la nivele fără precedent. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung.”, a declarat șeful NATO, Mark Rutte.