Surse apropiate Administrației Prezidențiale au indicat în urmă cu 5 zile în urmă faptul că șefii țării, inclusiv președintele Nicușor Dan, erau la curent cu intențiile Washingtonului, ceea ce oferă o altă perspectivă asupra modului în care România se pregătește să gestioneze efectele deciziei americane.

Informațiile interne arată că retragerea trupelor americane nu a fost o decizie spontană, ci parte a unei reconfigurări mai ample a prezenței militare a SUA în Europa de Est. Cu cinci zile înainte ca publicul să afle, Administrația Prezidențială semnalase deja organizarea a două ședințe CSAT în luna noiembrie, inițial axate pe sprijinul pentru Ucraina și strategia națională de apărare.

Acum, însă, aceste întâlniri capătă o relevanță cu totul nouă, având în vedere că România trebuie să analizeze rapid modul în care se va poziționa în fața unui context internațional tensionat, pe fondul unor relații complicate cu Washingtonul și al presiunii pentru menținerea securității flancului estic al NATO.

