Au apărut noi informații despre copiii violați și torturați în centrele de plasament din Alexandria. Autoritățile au ignorat numeroasele sesizări făcute chiar de un angajat al DGASPC Teleorman și aruncă vina de la una la alta, relatează Realitatea PLUS.

În decursul mai multor ani, unul dintre educatorii de la orfelinatul din Alexandria a abuzat copiii pe care îi supraveghea, potrivit procurorilor. Minorii au fost de multe ori bătuți cu bestialitate, drogați și violați de educatorul care trebuia să aibă grijă de ei. În anul 2016, 9 copii au fost sedați și au existat suspiciuni la adresa aceluiași educator. Doi dintre ei au fost duși de urgență la București, deoarece prezentau o formă de comă. Cei care au sesizat problema ar fi fost angajații de la Protecția Copilului Teleorman, însă autoritățile au mușamalizat totul. Echipa Realitatea PLUS a descins alături de echipele de control, conduse chiar de prefectul județului Teleorman. Inspectorii s-au izbit de atitudinea radicală a actualului director interimar, numit în funcție fără concurs și care nu are habar câți salariați coordonează.

„Acolo nu vă permit. Nu va permit ca trebuie pregatiti copiii. (...) Eu va spun ca noi in centru avem personal... Nu pot sa va raspuns la fiecare apartament cate persoane avem. Daca imi permiteti sa verific la colegii mei cati sunt va spun si o cifra exacta”, a declarat directorul DGASPC Teleorman , Florinel Dumitrescu, echipei Realitatea PLUS.

Șefa ANPDC, Elena Tudor: Am aflat de la Noni, în februarie, de caz. Am fost șocată!

„Am cunoștință din februarie de la Noni (avertizorul în interes public Noni-Emil Iordache, n.r.)... În momentul în care am aflat în februarie , eu am fost șocată. Dar în secunda doi am încercat să verifc și imediat am aflat că este un caz din 2021 și m-am liniștit în momentul în care am văzut că într-adevăr a ajuns cazul la instanță.

Este regretabil un asemenea incident, cum nu ne dorim să avem în sistem. Dar este clar că toată lumea trebuie să-și facă treba acolo unde este”, a declarat, în exclusivitate la România Suverană, Elena Tudor, președinte ANDPDCA din martie 2022.

Întrebată dacă în prezent mai au loc astfel de abuzuri, Elena Tudor a precizat că „personal nu am cunostinta de alte cazuri dar pot să vă asigur că in secunda doi dacă voi afla voi sesiza organele de cercetare penală”, la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru.

„N- am avut niciun caz în atenția Autorității pe care sa nu-l sesizam organelor de cercetare penală.

Mi-amintesc că la momentul respectiv când Noni mi-a spus, era foarte nemulțumit că a durat foarte mult procesul la judecătorul de drepturi și libertăți, a luat decizia mult mai târziu”, a mai spus Elena Tudor.

Dezvăluiri șocante au fost făcute marți seară, la Realitatea PLUS, la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru, despre abuzurile cutremurătoare ce au loc în centre sociale pentru copii și tineri din Teleorman. Avertizorul în interes public Noni-Emil Iordache a vorbit, în exclusivitate, despre copii violați și torturați în centrele de plasament din Teleorman, cu educatori care au grave încălcări de regulament.

Unul dintre educatorii de la centru - abuzator sexual - este Florian Lincan. Noni Iordache a precizat la Realitatea pLUS că mai sunt patru. Lincan a fost angajat în funcția de supraveghetor de noapte în urmă cu 20 de ani, din 2003. Ani la rând, Lincan a supus mai mulți minori dintr-un centru DGASPC Teleorman - din Roșiorii de Vede - la tratamente greu de descris, se arată în notele procurorilor.

ȘEFA ANPDC, acuzată de Noni Iordache că a trimis control la 4 luni după sesizare și a cerut... HÂRTII



Avertizorul în interes public Noni Iordache a confirmat, miercuri, în exclusivitate la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru, că astfel de abuzuri aiu încă loc în prezent în Teleorman.

„Am discutat cu Elena, ne știm de mulți ani, dar știu pozitia din care vorbește acum , e politica, nu o să accepte niciodată că nu mai este funcționarul pe care eu il cunoșteam.

Faptul că a trimis un control la aceste centre de plasament unde au loc aceste abuzuri, nu doar sexuale, dupa 4 luni, mie îmi pune un mare semn de intrebare.

Pentru că președinta ANDPDCA a preferat să le solicite în scris hârtii... Hârtii! Care au fost făcute retroactiv, semnate biletele de voie ale copiilor, toată lumea s-a pregatit, a înaintat toată lumea către Autoritate, lucrurile sunt frumoase... Pe hârtie”, a spus Noni Iordache.

„Fac o precizare ca Noni spunea că am trimis controlul după 4 luni.

În serviile de care vorbim, din 2020 și până astăzi au fost 7 echipe. În 2020 a fost control de la noi, in 2021 a fost control de fond de la noi pe toate serviciile din DGASPC, pentru că am avut semnale, suspiciuni ca lucrurile nu merg bine. Într-adevăr la controlul din 2021 am identificat și acest caz discutat astăzi. Ne-am asigurat că există plângere penală, că lucrurile au demarat, că s-a desfăcut contractul de muncă.

În martie 2023, în urma sesizării făcute de Noni, a fost Agenția Județeană de Inspecție Socială.

În luna martie anul ăsta, tot în urma sesizării lui Noni a fost Avocatul Poporului.

Nu puteam merge și noi în același timp, mergeam instituție peste instituție. Dar, când au apărut lucruri noi, elemente noi, cu suspiciuni de abuz...”, a adăugat șefa ANDPDCA.

UNDE AJUNG MINORII DIN CENTRELE SOCIALE DIN ROMÂNIA - UNDE AU SUFERIT ABUZURI DE NEDESCRIS

Întrebată unde ajung toti minorii din aceste centre, Elena Tudor a explicat că „este o procedură foarte clară în general pentru două tipuri. Sunt acele plecări voluntare. Copilul spune că pleacă într-o învoire, că nu poate sta închis în centru.

Competențele sunt partajate. Verificarea celor care într-adevar sunt traficați nu e de competența noastră. Toate direcțiile de asistență socială și protecția copilului, ele gestionează.

Au obligația de a anunța de urgență la poliție orice - dispariție fugă, în momentul în care nu s-au întors în centru.

Cercetările le fac de fapt autoritățile abilitate. Dacă au nevoie de informații, le iau de la direcțiile generale Asistența socială și Direcția Copilului”, a mai declarat șefa ANDPDCA, Elena Tudor.

Dezvăluirile avertizorului Noni Iordache au scos la iveală noile abuzuri din centrele de copii din Teleorman.

Doi dintre tinerii care au fost abuzați în aceste centre au avut curajul de a vorbi și de a mărturisi teroarea prin care au trecut. Poveștile lor dezvăluie o imagine șocantă a condițiilor deplorabile și a abuzurilor inumane la care au fost supuși copiii vulnerabili.

Unul dintre acești tineri a povestit experiența lui traumatică într-unul dintre centrele DGASPC Teleorman. El a vorbit despre violența fizică la care era supus el și colegii săi, mai ales cei mai mici dintre ei, de către unul dintre angajați, precum și despre abuzurile sexuale la care copiii au fost supuși de către adultul responsabil de îngrijirea lor.

„El făcea asta de mai mult timp. Când m-am mutat în căminul în care era el, am auzit despre actele de viol. Purta manuși și cu degetele penetra copiii. Mie mi-a făcut o dată-de două ori. M-au ținut colegii și el a făcut asta. Atunci aveam 17 ani. El făcea asta cu cei mai mici mai mult. Totul se întâmpla în centru. A doua oară când a încercat l-am lovit cu piciorul. Au fost abuzați 13 colegi atunci. Am spus educatorilor, aproape toți știau, dar considerau că e o joacă, nu se întâmplă așa ceva. Am fost la psiholog, le-am spus în gura mare și nimeni nu reacționa. Niciun copil nu a făcut terapie pentru această chestiune”, a spus tânărul, care a fost timp de șase ani în centrele din Teleorman. El a fost la un asistent maternal, care a ieșit la pensie, iar asta a făcut să revină în centrul de plasament. Pe părinții săi nu i-a cunoscut, aceștia l-au abandonat la spital în primele zile de la naștere.

Acesta nu este singurul tânăr care ne-a mărturisit ororile prin care a trecut. Un alt adolescent abuzat în centrele DGASPC Teleorman a avut curajul să-și facă auzită vocea și să atragă atenția asupra abuzurilor repetate la care au fost supuși în instituții copiii fără părinți.