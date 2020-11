Secția ATI de la Piatra Neamț, refăcută rapid - S-a amenajat alt salon cu 2 paturi

Managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ, Lucian Micu, a scris, duminică, pe Facebook, că a fost amenajat un salon cu două paturi de ATI la Unitatea de Primiri Urgenţe a unităţii sanitare.

"Am reuşit azi noapte, împreună cu ceilalţi colegi ai mei, să ne concentrăm pe lucrurile importante şi să transferăm cu bine pacienţii care au supravieţuit la Spitalul modular Leţcani. Ulterior, am căutat şi am găsit soluţii pentru amenajarea unui salon cu două paturi ATI în Unitatea de Primire Urgenţe, pentru că, în continuare, putem avea pacienţi care vor avea nevoie de ventilaţie şi trebuie să ne asigurăm că le putem oferi toate condiţiile pentru a se însănătoşi. Sper ca în cel mai scurt timp să putem amenaja un salon nou, la etajul trei al spitalului, cu toate echipamentele medicale necesare", a scris Lucian Micu.

Zece pacienţi cu COVID-19 au decedat în urma unui incendiu care a izbucnit, sâmbătă seara, la secţia ATI a SJU Piatra-Neamţ.

Procurorii Parchetului General au deschis un dosar penal in rem pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

Potrivit unor surse din anchetă, incendiul a izbucnit de la un injectomat şi s-a extins rapid la sursa de oxigen. Ar fi urmat o deflagraţie puternică, iar incendiul s-a extins în salon.

Prefectul George Lazăr a declarat, pentru AGERPRES, că secţia ATI a fost mutată, chiar în ziua incendiului, de la etajul 3 la etajul 2, fără informarea şi solicitarea avizelor de la DSP Neamţ.