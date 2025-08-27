Dacă la final de august acorzi atenția necesară crizantemelor, prin tăieri, fertilizare corectă, udare echilibrată și protecție, toamna te vei bucura de tufe bogate, pline de flori colorate, care vor înfrumuseța grădina până la primele brume.

În primul rând, tăierile de formare și curățare sunt foarte importante. Îndepărtează lăstarii uscați sau slabi, pentru ca planta să-și concentreze energia pe mugurii florali sănătoși. Dacă tufa este prea deasă, rărește-o ușor, astfel încât aerul să circule bine și să eviți apariția bolilor.

Fertilizarea corectă este un alt pas important. La sfârșit de august se recomandă un îngrășământ bogat în potasiu și fosfor, care stimulează formarea mugurilor de floare și intensifică culoarea petalelor. Evită fertilizarea cu prea mult azot, pentru că va încuraja frunzișul în detrimentul florilor.

De asemenea, udarea echilibrată este esenţială, dat fiind că crizantemele iubesc umezeala, dar nu suportă băltirea apei. Udă regulat, mai ales dacă temperaturile rămân ridicate, menținând solul reavăn.

Crizantemele cu tulpini înalte pot avea nevoie de araci de sprijin pentru a nu se rupe atunci când florile devin grele.

Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor este un alt pas important pentru a avea crizanteme de invidiat. Verifică frunzele pentru a depista la timp semne de afide, păianjeni roșii sau pete de mucegai. Apoi, aplică tratamente naturale (ceai de coada-calului, soluție de usturoi) sau insecticide/fungicide specifice dacă este necesar.

Mai mult, finalul de august este un moment bun să pregătești butași de crizantemă, pe care îi poți înrădăcina și folosi la anul pentru noi tufe.

Mulcirea solului. Aplică un strat subțire de mulci (paie, frunze tocate sau scoarță), pentru a păstra umezeala și a proteja rădăcinile de variațiile de temperatură, potrivit sursei.