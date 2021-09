"Am fost 11 ani broker pe bursă. Am lucrat cu cei mai buni jucători din piață la vremea aceea. Ca să poți rezistă în acea lume și să fii în top trebuie să ai o mentalitate de gambler (jucător de jocuri de noroc- n.r.). Asta îți deformează personalitatea în timp. Ajungi la un anume nivel de insensibilitate, iar riscul devine un mod de viață. În viață reală devii distopic și chiar periculos. Pariezi viețile oamenilor ca și banii. Ești dispus să pui totul la bătaie pentru marele pot. Văzându-l pe Cîțu în ultimele zile, am avut o revelație. Băiatul asta nu face politică, ci pariază o miză. Indiferent de costuri, va merge până la capăt”, a citat Lăzăroiu din mesajul brokerul.