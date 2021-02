Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA) spune că noile modificări vor ajuta la facilitarea călătoriilor internaţionale, transmite Agerpres.



Este esenţial ca guvernele să înceapă să emită cetăţenilor certificate de vaccinare digitale, care apoi vor servi drept bază pentru permisul de călătorie, a apreciat IATA.



Conform datelor recente publicate de IATA, numărul pasagerilor transportaţi de companiile aeriene din întreaga lume a înregistrat o scădere de 66% în 2020, comparativ cu 2019, o evoluţie fără precedent din cauza pandemiei COVID-19.



De asemenea, IATA a avertizat că perspectivele unei relansări în 2021 sunt afectate de apariţia unor noi tulpini de Covid-19, fără a-şi revizui însă, în scădere, previziunile pentru acest an.



"Am început 2021 şi ne aşteptăm în continuare ca acesta să fie un an de revenire, de la un punct foarte jos", a spus Brian Pearce, care şi-a exprimat speranţa că progresele campaniilor de vaccinare ar putea face ca situaţia din a doua jumătate a anului să fie una mult mai bună.



IATA reprezintă aproximativ 290 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.