Candidatul liberal a subliniat că liderii politici care să susțină un proiect de țară sunt cei pe care electoratul i-a ales în alegerile parlamentare de la 1 decembrie.

‘Liderii politici există, sunt cei pe care îi avem la îndemână, cei pe care românii au ales în recentele alegeri, din 2024 pentru a-i reprezenta în Parlamentul României. Cred că există proiectul și există liderii care să reunească România esențială pe o anumită direcție. Proiectul nostru este ‘România Occidentală’, cu tot ceea ce înseamnă această opțiune făcută de mult de națiunea română prin reprezentanții săi (…)’, a afirmat Crin Antonescu, într-o conferință de presă.

El a subliniat că acest proiect va fi reconfirmat de electorat prin alegerea unui președinte care să garanteze stabilitatea internă și direcția occidentală a României.

Crin Antonescu a menționat și că în prezent reprezintă două pericole mari pentru țară dezbinarea electoratului și faptul că încă nu avem un președinte ales.

‘Este această lipsă de coeziune și, mai mult decât atât, această dezbinare fără precedent din interiorul corpului electoral și din interiorul opiniei publice românești și mai ales evoluția tensiunilor și evenimentelor internaționale, care pot să inducă încă o notă de neclaritate în ceea ce privește opțiunile noastre. În momentul în care noi spunem ‘România Occidentală’, parcursul occidental european și transatlantic al României, aceasta presupune că Uniunea Europeană, structurile în care noi am intrat, ne-am consolidat poziția, ne-am câștigat un profil (…), trebuie să fie convergentă cu acțiunea administrației americane, cu politica americană esențială și pentru parteneriatul strategic între România și Statele Unite, și desigur pentru NATO, o structură de securitate și o structură politică de securitate fără de care e greu de conceput tot ceea ce înseamnă structura occidentală, incluzând Uniunea Europeană, Europa în general și Statele Unite. (…). Deocamdată, dificultatea României este că nu are un președinte pe deplin legitim, un președinte ales, ci are doar un președinte interimar. (…). Până la alegerea unui nou președinte, e foarte dificil și pentru parteneri să înțeleagă încotro se va îndrepta România după 18 mai (…) Pericole există, însă și până atunci e foarte important ca toți cei care vorbesc în numele României să dea cât mai multe informații și cât mai multe garanții partenerilor noștri din Europa și din Statele Unite’, a afirmat Crin Antonescu.

Candidatul la Președinția României a subliniat că faptul că suntem în Uniunea Europeană, dar suntem în același timp în parteneriat și cu Statele Unite și membrii NATO reprezintă ‘valorile, busola, călăuza și temeiul pe care noi ne vom pronunța și în interiorul Uniunii Europene și în dialogul bilateral cu Statele Unite atunci când el va avea loc’.

Întrebat dacă ar accepta să se retragă din cursa pentru Cotroceni în favoarea actualului președinte interimar, Ilie Bolojan, el a răspuns că nu se pune cazul pentru o astfel de problemă. ‘Cum aș primi o astfel de veste? Nu aș primi-o. Nu se pune această problemă’, a mai spus Crin Antonescu.

Candidatul susținut de PSD, PNL și UDMR pentru prezidențiale a ales Timișoara pentru a-și începe precampania electorală. El a discutat cu primari din județul Timiș, cu reprezentanții ai mediului academic local și ai oamenilor de afaceri și a avut o întrevedere cu Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan.