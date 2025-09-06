”Vrem ca începutul anului școlar să decurgă în condiții cât mai bune. Oricum orașul este aglomerat, iar această sarcină suplimentară ar fi putut crea mult mai mult disconfort bucureștenilor, decât cel pe care îl au în acest moment.

Vreau să vă informez că o treime din planșeu a fost decopertat. Faza cea mai importantă a acestei lucrări și anume: blocarea circulației, resticțiile de circulație aici, pe splai, a fost depășită. Celelalte etape ale lucrării se vor desfășura fără o perturbare deosebită a traficului în oraș.

Am reușit să dezafectăm fântânile, am reușit să creem un front de lucru pentru celelalte etape de derulare ale acestui proiect. Faptul că lucrările sunt în grafic, chiar suntem într-un ușor avans, îl vedem astăzi prin această abilitate pe care o avem de a deschide circulația.

Vreau să completez și să vă spun, atât dumneavoastră, cât și bucureștenilor, un lucru foarte important, această lucrare din Piața Unirii este una complexă și are mai multe componente.

Ea nu s-ar putea derula și mă raportez la ceea ce înseamnă planșeu, mă raportez la ceea ce înseamnă pasaj și mă raportez la o problemă deosebită pe care o avem aici legată de interconectarea zonei de Est și de Vest a Capitalei. Pentru această componentă a planșeului, lucrurile, după cum vedeți, se derulează pentru următoarea etapă a pasajului.

Am discutat cu factorii responsabili și vă informez că există și finanțare și disponibilitate pentru a rezolva această problemă, dar atunci când am început lucrările v-am mai spus că există o componentă”, a declarat Daniel Băluță.