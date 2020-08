Se anunță proteste în Centrul Vechi, după reducerea programului teraselor. Viceprimarul Aurelian Bădulescu: ”Angajații se tem că își pierd locul de muncă”

Viceprimarul Bucureștiului - Aurelian Bădulescu a vorbit cu operatorii economici din Centrul Vechi al Capitalei și cu angajații, care și-au manifestat dorința de a protetsa față de această măsură, care i-ar putea lăsa fără locuri de muncă.

”Noi am analizat și singura măsură pe care am recomandat-o a fost doar obligativitatea purtării măștii. Toată lumea s-a conformat, dar am vorbit cu cei care dețin terase și sunt nemulțumiri în rândul angajaților. Eu cred că este o măsură care nu a fost foarte bine calculată, apare îngrijorearea pentru ziua de mâine, pentru locul de muncă. Vor să organizeze tot felul de maniferări de protest. În general, s-au conformat, nu au fost atitudini care să fie nevoie de intervenția în forță.

Din discuții cu angajații, am înțeles că vor să își pună banderola albă în semn de protest.

Părerea mea este că singurul lucru benefic este purtarea măștii în zona centrului vechi”, a declarat Aurelian Bădulescu la Realitatea PLUS.

Atmosfera surprinsă aseară în Centrul Vechi al Capitalei, altădată inima distracției, dovedea că noua măsură a fost înțeleasă atât de patroni, cât și de clienți. Oamenii legii erau pe teren pentru a se asigura că noua măsură este respectată. Odată cu apariția echipelor de control și proprietarii teraselor s-au grăbit să închidă.

Programul scurtat al teraselor îi nemulțumește pe proprietarii de localuri. Ei spun că noua măsură luată de autorități le va afecta serios încasările. Măsura se aplică pentru o perioadă de 14 zile, dar poate fi prelungită prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.