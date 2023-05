Primăria Scorniceşti a hotărât să transforme în azil de bătrâni fostul muzeu din oraş, amenajat în şcoala unde a învăţat chiar fostul dictator Nicolae Ceauşescu, anunță realitateadeolt.net. Decizia a fost luată de majoritatea din administrația orașului. Primarul oraşului Scorniceşti, Daniel Tudor, a spus că s-a luat această decizie de concesionare a imobilului pentru că o reabilitare a clădirii ar fi costat prea mult, o jumătate din tot bugetul de investiţii al primăriei.

Oamenii și o parte din administrația locală spun că o decizie mai bună ar fi fost cea de atragere a turiştilor curioşi să vadă unde s-a născut şi a trăit fostul dictator Nicolae Ceauşescu. Şcoala unde a învăţat Ceaușescu ar trebui să ajungă muzeu și orașul să fie promovat într-un circuit turistic.

Mai ales că decizia luată de Primărie, dacă se va aplica, va bloca această clădire încă aproape 50 de ani, o perioadă egală cu cea a comunismului aplicat de Ceaușescu până la revoluția din 1989.

Imobilul în care a fost școala va fi concesionat pe 49 de ani unei firme private, iar chiria pe care o va încasa administraţia locală este de nici 500 de lei pe lună.

„Este o dezamăgire pentru noi şi o mare parte dintre locuitorii oraşului Scorniceşti. S-a renunţat la clădirea muzeului pentru nimic. Imobilul are undeva la 743 de metri pătraţi şi un teren de 2.700 de metri pătraţi. Este la intrarea în oraş, până în clădirea fostei societăţi de confecţii „Gama”, pe strada care duce către stadion. A fost acordată prin concesionare de către consilierii PNL, pe 49 de ani, cu o valoarea de 1.037 de euro pe an. Asta înseamnă o chirie de 438 de lei, pe lună. Şi la un apartament, chiar şi în Scorniceşti, o chirie este probabil mai mare decât atât. În plus, clădirea este o emblemă a localităţii. Se face azil de bătrâni”, a declarat consilierul local Ionuț Pîrvu, potrivit realitateadeolt.net.

„Sunt oameni, turişti, care vin şi întreabă unde este casa memorială, dacă există vreun muzeu de vizitat sau ceva de acest gen. Cred că muzeul şi casa memorială ar trebui puse în valoare. Înţeleg că primăria nu are casa, dar prin anumite înţelegeri, sau demersuri, se pot face anumite lucruri prin care să se creeze un oraş turistic. Puteam atrage mult mai multe fonduri.

Foarte mulţi oameni sunt dezamăgiţi de această decizie. De un astfel de muzeu, foarte multe localităţi ar putea profita la maximum. Noi ne batem joc de ceva care ne-ar putea ajuta să atragem fonduri europene pentru dezvoltarea acestei localităţi”, a mai spus Ionuţ Pîrvu.



Pe de altă parte, primarul din Scornicești susține că „sunt mult mai multe lucruri necesare, în acest moment, decât muzeul”, mai ales că școala „nu a funcționat vreodată ca muzeu”.

„Această clădire se află într-o stare deplorabilă, foarte avansată de deterioare. Până în momentul de faţă, nu s-a îngrijit nimeni nici măcar să pună un par la gard, să nu vorbesc de alte lucruri mai importante, vizavi de această construcţie. Am luat decizia de a-i da o altă destinaţie, în sensul construirii acolo şi desfăşurării activităţii unui unui azil pentru bătrâni. Am luat această decizie în urma mai multor solicitări din partea cetăţenilor din localitatea noastră. Am avut cazuri şi am fost nevoiţi să-i transportăm sau să-i cazăm la anumite aziluri din ţară. După ce au fost acolo cazaţi şi primiţi în acele aziluri, la o săptămână, eu personal nu i-au mai recunoscut, la modul că arătau de zece ori mai bine decât atunci când s-au dus. În câteva zile, o transformare vizibilă şi o transformare în bine şi mulţumitoare atât pentru ei ca persoane, cât şi pentru cei îi îngrijesc, moştenitorii şi familia lor apropiaţii lor.

Am luat o hotărâre de consiliu local, în sensul ăsta, de a concesiona – deocamdată nu s-au făcut demersurile finale în vederea concesionării. Paşii sunt mult mai anevoioşi până ajungem efectiv să dăm în folosinţă cu utilitatea pe care noi o dorim acestui spaţiu.

Eu nu ştiu să fi funcţionat vreodată ca muzeu. A fost o şcoală, unde într-adevăr a învăţat fostul dictator Nicolae Ceauşescu”, a declarat Daniel Tudor.

Sala de clasă a elevului Nicolae Ceauşescu, reconstituită în muzeu

Fost director al Muzeului Judeţean Olt, istoricul Aurelia Grosu, spune că în muzeul de la Scorniceşti exista o sală de clasă de pe vremurile în care Ceauşescu ar fi mers la şcolă, reconstituită de la bănci, la manuale şi alte rechizite. Iar în alte săli erau amenajate expoziţii cu piese aduse de la muzee din toată ţara.

„Era un muzeu! O sală era amenajată ca o clasă din vremea în care, chipurile, Nicolae Ceauşescu era elev. Cu bănci, cu manuale şcolare, cu călimări pe bănci. Cel puţin băncile erau. De această reconstituire s-a ocupat, în vremea aceea Elena Bărbulescu (sora lui Nicolae Ceauşescu – n.red.). În altă sală era istoria localităţii, cu ceva descoperiri arheologice, cu documente. Şi mai erau încă două săli cu „Epoca Nicolae Ceauşescu”, adică fotografii mari cu vizetele „Tovarăşului”, cu lanurile de grâu, cu sere, cu ce mai era prin Scorniceşti şi prin împrejurimi. Aceste piese de la partea de istorie propriu-zisă au fost aduse prin Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, că aşa era atunci, au fost aduse din toată ţara. Am avut piese inclusiv de la Muzeul din Suceava, Muzeul Municipiului Bucureşti şi altele”, a explicat Aurelia Grosu.

Ce NOTE avea Nicolae Ceaușescu la școală

Notele şcolare dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu au fost publicate la începutul acestui an, în ziua aniversării nașterii acestuia, de Arhivele Naționale. Se pare că, din punctul de vedere al unei înclinații către profilul uman, Ceaușescu nu excela. Viitorul dictator comunist al României avea 7 la Religie, la fel și la Istorie şi Geografie, ca și la Desen şi Muzică.

Nicolae Ceauşescu a promovat clasa I cu media 8,26 şi clasa a II-a cu media 8,18, fiind pe locul al treilea, într-o clasă în care învățau 25 de elevi. Printre materiile ce se studiau în perioada respectivă se numără: „Scrierea şi exerciţii gramaticale” (8), „Cetirea” (9), „Exerciţii de memorie şi liberă reproducere” (9). El se descurca mai bine la materiile de profil real. Acesta avea, de exemplu, media anuală 9 la aritmetică şi geometrie. Iar la Purtare avea nota 10.

