Potrivit acestuia, mai sunt necesare doar câteva semnături din partea instituțiilor implicate. „Sunt două acte normative, legea apărării și legea pregătirii populației. Pe legea pregătirii populației, cred că ne mai trebuie o semnătură și pe cealaltă, două sau trei, dintr-o listă de vreo 10 semnături, 10 instituții avizatoare. Sunt niște legi destul de complexe”, a explicat Moșteanu într-un interviu tv.

Serviciul militar voluntar: patru luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani

O noutate majoră adusă de proiect este introducerea unui serviciu militar voluntar. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea să opteze pentru patru luni de pregătire militară. Ministrul Apărării a subliniat că voluntarii vor beneficia de soldă lunară, iar la finalul stagiului vor primi și un bonus. „Orice tânăr între 18 și 35 de ani se va putea înscrie să facă armata voluntar patru luni de zile. Va fi plătit. Va primi, în aceste patru luni de zile, niște bani la finalul acestor patru luni de zile, apoi rămâne în rezerva operațională a Armatei Române”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Solda: între 2.000 și 3.000 de lei lunar, plus trei salarii medii la final

Remunerația voluntarilor va fi între 2.000 și 3.000 de lei pe lună pe durata celor patru luni de serviciu. La final, fiecare participant va primi echivalentul a trei salarii medii, ca stimulent suplimentar. Ministrul a explicat că acest mecanism financiar reprezintă o formă de motivare și recunoaștere pentru efortul depus. „Se pregătește din timp în timp în anii care urmează. Cred că vor fi plătiți cu solda minimă pe cele patru luni, dacă nu mă înșel, și vor primi trei salarii medii, la final. Sunt niște bani buni”, a afirmat Moșteanu.

Rezerva operațională și șansa unei cariere militare

După finalizarea serviciului voluntar, participanții vor fi integrați în rezerva operațională a Armatei Române. Aceștia vor participa periodic la exerciții de instruire, menite să le mențină nivelul de pregătire. Ministrul a arătat că această experiență poate fi un pas spre o carieră militară de lungă durată. „Odată ce au testat armata, odată ce au văzut cu ce se mănâncă armata, unora li se va potrivi foarte bine acest lucru și vor vrea să rămână. Dintre aceștia vom recruta, în viitor, și cadrele permanente ale armatei. Le vom oferi perspectiva de a deveni militari profesioniști dacă sunt potriviți și doresc să rămână”, a precizat Moșteanu.

Șansa deschisă și pentru femei

Întrebat dacă femeile pot participa la acest program, ministrul Apărării a confirmat fără rezerve. „Pot să fie și femei, da, de ce nu? Nu văd nicio problemă, aproape sigur sunt... Ar trebui să fie. Dacă nu e acum în proiectul de lege, o să bag amendament. Trebuie să fie”, a declarat Moșteanu.

Exercițiile de mobilizare MOBEX

În paralel cu schimbările legislative, Ministerul Apărării continuă organizarea exercițiilor MOBEX, prin care este testată capacitatea de mobilizare a rezerviștilor voluntari. „Se cheamă MOBEX, acest exercițiu de mobilizare se întâmplă de ani de zile, pe județe, cumva cuplat pe arii geografice. Anul ăsta s-a întâmplat în primăvară în Teleorman, Giurgiu și Olt, o să vedem în septembrie la Sibiu și Mureș și în octombrie, unul mare, cel mai mare, București și Ilfov”, a explicat ministrul.

„Nu ia armata pe nimeni cu forța”

Pentru a evita confuziile, Ionuț Moșteanu a transmis un mesaj direct către cei care privesc cu suspiciune aceste măsuri: „Îi anunț de acum pe cei care mai văd pe internet că îi cheamă cineva la oaste, nu îi cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în război. Nu ia armata pe nimeni cu forța.”

