Executivul indian a reiterat apelul către cetățeni să nu accepte oferte de a se alătura armatei ruse. Guvernul a subliniat în mod repetat că această opțiune implică riscuri grave. În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Situația actuală a cetățenilor indieni implicați

Purtătorul de cuvânt al ministerului a precizat că, în total, 126 de indieni s-au alăturat forțelor ruse. Dintre aceștia, 96 s-au întors deja în India și au fost trecuți în rezervă. În prezent, 18 rămân în serviciu, iar locația a 16 dintre ei nu este cunoscută, fiind declarați dispăruți de autoritățile ruse.

New Delhi afirmă că politica sa asupra războiului este de „neutralitate activă” și susține dialogul, fără a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Discuții telefonice cu președintele Ucrainei

Înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au schimbat opinii despre conflict, aspectele umanitare și eforturile de restabilire a păcii și stabilității în regiune, considerată o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja summitului OCS, premierul indian s-a întâlnit și cu președintele rus Vladimir Putin. În cadrul discuției, Modi a subliniat necesitatea de a ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

Riscuri pentru cetățenii indieni care acceptă recrutarea

Guvernul a reiterat că acceptarea oricărei oferte de recrutare în armata rusă prezintă riscuri majore. Aceasta a fost repetată de mai multe ori ca avertisment pentru cetățenii indieni.

