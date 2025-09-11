India nu mai vrea ca Rusia să îi recruteze cetățenii și să îi trimită pe frontul din Ucraina. Avertisment de la New Dehli

India nu mai vrea ca Rusia să îi recruteze cetățenii. Foto: Profimedia

Ministerul de Externe de la New Delhi a anunțat joi că a primit informații despre recrutarea cetățenilor indieni în armata rusă. Oficialii indieni au cerut Moscovei să pună capăt imediat acestei practici, în contextul războiului cu Ucraina.

Executivul indian a reiterat apelul către cetățeni să nu accepte oferte de a se alătura armatei ruse. Guvernul a subliniat în mod repetat că această opțiune implică riscuri grave. În ianuarie, Ministerul indian de Externe a informat că cel puțin 12 cetățeni indieni au murit în timp ce serveau în armata rusă.

Situația actuală a cetățenilor indieni implicați

Purtătorul de cuvânt al ministerului a precizat că, în total, 126 de indieni s-au alăturat forțelor ruse. Dintre aceștia, 96 s-au întors deja în India și au fost trecuți în rezervă. În prezent, 18 rămân în serviciu, iar locația a 16 dintre ei nu este cunoscută, fiind declarați dispăruți de autoritățile ruse.

New Delhi afirmă că politica sa asupra războiului este de „neutralitate activă” și susține dialogul, fără a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Discuții telefonice cu președintele Ucrainei

Înaintea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), desfășurat la Tianjin, China, pe 1 septembrie, premierul Modi a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au schimbat opinii despre conflict, aspectele umanitare și eforturile de restabilire a păcii și stabilității în regiune, considerată o prioritate a Indiei de la începutul războiului.

În marja summitului OCS, premierul indian s-a întâlnit și cu președintele rus Vladimir Putin. În cadrul discuției, Modi a subliniat necesitatea de a ajunge cât mai repede la un acord de pace în Ucraina.

Riscuri pentru cetățenii indieni care acceptă recrutarea

Guvernul a reiterat că acceptarea oricărei oferte de recrutare în armata rusă prezintă riscuri majore. Aceasta a fost repetată de mai multe ori ca avertisment pentru cetățenii indieni.

