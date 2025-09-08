Luni, Alexey S., director general al companiei K-Potash Service, specializată în exploatarea sării de potasiu și magneziu, a fost găsit mort lângă Kaliningrad, potrivit relatărilor Shot, citând surse locale. „Corp găsit fără cap”, a declarat o sursă din agențiile de aplicare a legii pentru RIA Novosti. Cadavrul fără cap a fost descoperit sub un pod, având o frânghie legată de el.

Activitatea profesională a victimei

Alexey S. preluase conducerea K-Potash Service în octombrie 2022. Compania dezvolta o mină de potasiu în satul Nivenskoye din regiunea Kaliningrad. Lansarea minei, programată inițial pentru 2021, fusese amânată din cauza protestelor localnicilor, scrie The Moscow Times.

Lista lungă a managerilor decedați

Victima a devenit cel puțin al 19-lea manager de top din Rusia care moare în circumstanțe misterioase în ultimii trei ani și jumătate. În august, s-a anunțat moartea lui Dmitry Osipov, președintele consiliului de administrație al Uralkali, și a lui Mikhail Kenin, fondator și principal acționar al Samolet Group, cel mai mare dezvoltator din Rusia. Cauzele deceselor au rămas necunoscute.

Decese suspecte în rândul liderilor Gazprom și Lukoil

În ianuarie 2022, Leonid Shulman, 60 de ani, șeful serviciului de transport al Gazprom Invest, a fost găsit mort într-un sat de elită din regiunea Leningrad. Luna următoare, Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, împreună cu soția și fiica sa, au fost găsiți decedați într-un apartament din Moscova. În iulie 2022, Yuri Voronov, 61 de ani, CEO al Astra Shipping, a murit prin împușcare în cap în satul de vile Morskie Terrasy de lângă Golful Finlandei.

În toamna anului 2022, Ravil Maganov, 67 de ani, președintele consiliului de administrație al Lukoil, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central din Moscova. Înlocuitorul său, Vladimir Nekrasov, 66 de ani, a murit un an mai târziu din „insuficiență cardiacă acută”. În martie 2024, Vitaly Robertus, vicepreședinte Lukoil, a decedat la 53 de ani. Compania nu a dezvăluit circumstanțele decesului.

Ionuț Moșteanu, reacție virulentă după atacul devastator al Rusiei asupra Ucrainei: ”Acesta este adevărul chip al regimului Putin”

Alte decese bizare în Rusia și internațional

În februarie 2023, Vyacheslav Rovneyko, co-proprietar al companiei belgiene Nafta (B) NV și CEO al Interregional Fuel Union, a fost găsit mort într-o casă de pe Rublevo-Uspenskoe Highway, lângă Moscova. În octombrie 2024, Mikhail Rogachev, fost director adjunct la Norilsk Nickel, a căzut de la fereastra apartamentului său din Moscova. În iulie 2025, Andrey Badalov, vicepreședinte Transneft, a căzut de la etajul 17 al unui bloc de pe Rublevskoye Highway.

Sergei Protosenya, fost manager Novatek, a fost găsit împușcat într-o vilă din Spania. Alexander Tyulyakova, manager în divizia financiară Gazprom, a fost descoperit mort în garajul unei case din apropiere de Sankt Petersburg.

Pavel Pchelnikov, director de comunicare la Digital Logistics (Căile Ferate Ruse), a fost găsit cu semne de sinucidere pe balconul unui apartament din Moscova. Pavel Antov, fondator Vladimirsky Standard, a căzut de la fereastra unui hotel din India. Ivan Pechorin, director Far East and Arctic Development Corporation, a căzut de pe o barcă lângă Insula Russky. Kristina Baykova, vicepreședinte Loko-Bank, a căzut de la fereastră după o petrecere, iar Igor Shkurko, prim-vicepreședinte Yakutskenergo, a fost găsit mort în arest preventiv la Yakutsk.

O criză fără precedent în mediul corporativ rus

Această serie de decese misterioase continuă să atragă atenția internațională, generând speculații despre circumstanțele exacte și motivele din spatele acestor tragedii. Observatorii internaționali menționează că amploarea fenomenului este fără precedent pentru Rusia contemporană.

Femeie de 67 de ani, arestată pentru omor după ce ar fi ucis un bărbat într-o clădire părăsită din Capitală