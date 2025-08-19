UPDATE - CFR Călători anunţă, marţi, că face verificări interne după ce au apărut imagini cu pasageri ai trenului IR 1920 Mangalia-Oradea care au fost loviţi, luni, de un geam, fiind răniţi. Un incident similar a avut loc la începutul lunii august.

„CFR Călători informează că aspectele semnalate şi apărute în presă referitoare la lovirea unor călători de un geam în trenul R 8812/IR 1920 Mangalia-Oradea, care a circulat la data de 18 august 2025, fac în prezent obiectul unor verificări detaliate”, a transmis, marţi, compania.

Incident grav în tren

Victima a relatat incidentul într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, în care se vede cum s-a lovit și vorbește despre experiența traumatizantă: „Stăteam liniștită pe scaun, când brusc ceva mi-a căzut în cap. Nu am fost singura: o fetiță de aproximativ 12-13 ani și o altă femeie au fost lovite. Astfel de întâmplări trebuie să fie cunoscute”, a povestit ea. Materialul video a strâns rapid vizualizări și comentarii, stârnind indignare în rândul publicului.

Acest incident vine la doar o săptămână după un eveniment similar: două fetițe au fost rănite într-un vagon CFR pe ruta Mangalia-Cluj Napoca, când un geam s-a desprins și a căzut peste ele.

Autoritățile feroviare nu au oferit încă detalii despre cauzele incidentului recent sau despre măsurile luate pentru prevenirea unor accidente similare, însă situația ridică semne de întrebare privind starea vagoanelor folosite pe aceste rute.