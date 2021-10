Comunitatea de informaţii americană avertizează că gruparea Statul Islamic din Afganistan va avea în circa şase luni capacitatea de a ataca SUA, a declarat în fața Congresului un responsabil de rang înalt al Pentagonului.



Colin Kahl, subsecretar pentru politica de apărare, a afirmat că mai trebuie evaluată capacitatea de a conduce a talibanilor, inamici ai Statului Islamic. Reprezentantul Pentagonului susține că este nevoie de o analiză suplimentară dacă talibanii pot combate noua grupare ISIS, care a provocat mai multe atentate în ultimele luni: ISIS-Khorasan sau Statul Islamic al Khorasan (ISIS-K). Gruparea este considerată mai radicală decât talibanii care au preluat puterea în Afganistan din 15 august, cu care se află în conflict. ISIS-K este formată din foști talibani refugiați în provincia Khorasan.

„Comunitatea de informaţii evaluează în prezent dacă atât ISIS-K cât şi Al Qaida au intenţia de a conduce operaţiuni externe, inclusiv împotriva SUA, dar niciuna din ele nu are la ora actuală capabilitatea de a o face. Am putea vedea ISIS-K obţinând această capabilitate într-un termen undeva între 6 şi 12 luni”, potrivit lui Kahl. De asemenea, termenul în cazul Al Qaida ar putea fi mai mare - „de un an sau doi”, a menționat oficialul Pentagonului, potrivit Reuters.