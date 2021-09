O variantă ar fi ca USR Plus să depună propria moțiune de cenzură împotriva Guverului în care mai are încă miniștrii. Pentru acest demers ar fi însă nevoe de un spirjin consistent, atât din tabăra nemulțumiților PNL, cât și a partidelor din Opoziție, în condițiile în care USR are doar 80 de voturi.

Al doilea scenariu legat de schimbarea guvernului ar fi ca USR Plus să susțină moțiunea de cenzură pe care PSD a anunțat-o încă din legislatura trecută. Social-democrații au precizat însă că vor iniția demersul doar în momentul în care vor considera că are șanse de reușită.

În fine, un al treilea scenariu, mai puțin credibil, este susținerea unei moțiuni inițiate de AUR. Documentul se numește "Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi" și ar urma să fie depus la Parlament zilele viitoare.