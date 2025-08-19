Lebădă călcată intenționat de un camion

În imaginile distribuite rapid pe rețelele de socializare se vede cum pasărea se afla pe drum, iar mai multe vehicule încetineau pentru a o evita, arată Actual Mehedinți. În schimb, șoferul camionului nu doar că nu a oprit, dar a efectuat și o manevră de depășire, trecând cu roțile peste lebădă.

Martorii susțin că gestul a fost intenționat, întrucât conducătorul auto avea timp și spațiu pentru a încetini, însă a ales să continue deplasarea fără să manifeste nicio urmă de grijă față de animal.

Imaginile au provocat un val de reacții de indignare online, mulți internauți cerând ca șoferul să fie identificat și tras la răspundere.

Potrivit legislației în vigoare, rănirea sau uciderea animalelor sălbatice poate fi încadrată la infracțiunea de cruzime față de animale, faptă care se pedepsește cu amendă penală sau chiar închisoare.

Poliția nu a oferit încă un punct de vedere oficial cu privire la incident, însă surse locale spun că autoritățile au fost deja sesizate.