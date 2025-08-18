Cum s-a produs evenimentul nefericit?

John Nelson, originar din Scoția, își petrecea concediul împreună cu fiul său, Josh, și cu partenera sa, Sharon Stuart. Excursia pe mare, care trebuia să fie un moment de relaxare, s-a transformat într-un coșmar.

Incidentul a avut loc pe 31 iulie, în apropierea stațiunii Turnuc, lângă Marmaris. În timpul plimbării cu barca, John a intrat în apă și, la scurt timp, a fost găsit în stare critică. În ciuda intervenției altor turiști, a echipajului și a paramedicilor sosiți la fața locului, viața sa nu a mai putut fi salvată.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

Fiul său, Josh, a transmis un mesaj emoționant de adio:

„În timp ce eram plecați într-o vacanță de familie, viața tatălui meu a fost curmată tragic într-un accident pe mare. Este o pierdere care mi-a zguduit întreaga lume și pe care încă nu reușesc să o cuprind în cuvinte.”

Moartea lui John Nelson a lăsat familia și prietenii îndurerați, transformând o vacanță mult așteptată într-o tragedie de neconceput.