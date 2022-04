Orenday.ru, un site de știri locale din provincia Orenburg a Rusiei, a publicat imagini și poveștile mai multor militari, majoritatea tineri, care au murit în timpul „operațiunii militare speciale” din Ucraina.

Interesant este și faptul că publicația le cere localnicilor să transmită astfel de povești triste, pentru a le publica, ceea ce denotă faptul că nu a fost vorba de o scăpare.

La nivel central, Kremlinul a avut o comunicare extrem de netransparentă în legătură cu militarii care și-au pierdut viața în luptele din Ucraina. Principalele agenții de presă - Ria Novosti, TASS și Interfax nu scriu despre pierderile umane, iar la începutul conflictului informațiile veneau exclusiv de la armata ucraineană. Pe de altă parte, pe platforme de comunicare precum VK (echivalentul rusesc al Facebook) și site-uri ale presei locale sunt numeroase anunțuri privind militari morți în timpul invaziei.

Captain Viktor Sitnik commanded a spetsnaz group. He was killed in Ukraine on March 12 and previously deployed to Chechnya and Syria. https://t.co/xSj9JGqxDMhttps://t.co/XZayZZiDbOhttps://t.co/Cq4t1gqdgxhttps://t.co/APBgwm2s1R pic.twitter.com/udaaXra8HM