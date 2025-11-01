Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a dat o spargere într-un magazin din Lugoj, judeţul Timiş, costumat de Halloween. El a furat un laptop de peste 10.000 de lei. Poliţiştii au aflat şi că acesta a condus o maşină pe străzile din Lugoj, deşi nu are permis, conform IPJ Timiș.