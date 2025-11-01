Ceremonia de învestire a noului vicepremier, Oana Gheorghiu, a expus public tensiuni acute la vârful conducerii, în special între Președintele Nicușor Dan și Premierul Ilie Bolojan.
Atmosferă stânjenitoare la Cotroceni
Întreaga ceremonie a durat doar patru minute, fiind marcată de un moment extrem de stânjenitor. Președintele Nicușor Dan l-a ignorat complet pe Premierul Bolojan, refuzând să-i strângă mâna. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit de la ceremonie, după ce a criticat public propunerea lui Bolojan.
Contraste în viteza numirilor
Viteza cu care a fost gestionată această numire contrastează puternic cu așteptările și cu un caz anterior.
Numirea Oanei Gheorghiu a fost finalizată în doar trei zile de la anunțul propunerii făcute de Bolojan, în ciuda faptului că acesta anterior susținuse că poziția de vicepremier "presupune un personaj cu caracteristici mai complexe" și că desemnarea ar putea fi "mai dificilă." Mai mult, propunerea a fost făcută fără consultarea prealabilă a celorlalți lideri de la guvernare.
Decizia rapidă vine în antiteză cu cazul predecesorului, Dragoș Anastasiu, acuzat de șpăgi, a cărui demisie Președintele Nicușor Dan a amânat să o semneze timp de aproape două săptămâni.
Controversa postărilor anti-Trump
Numirea Oanei Gheorghiu este considerată extrem de controversată din perspectiva relațiilor externe. Aceasta s-a remarcat anterior prin postări publice extrem de critice la adresa președintelui american Donald Trump și a vicepreședintelui JD Vance. Voci importante din sfera politică susțin că aceste declarații riscă să compromită total relația României cu Statele Unite, partenerul strategic al țării.