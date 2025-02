Imaginile au fost surprinse la un camin de batrani din Chiajna, acolo unde batranii au fost scosi din centru si relocati in alt azil. In urma unor controale, s-a descoperit ca batranii nu erau tinuti in conditii corespunzatoare, drept urmare licenta azilului a fost suspendata.

Potrivit unui comunicat de presă al ANPC, peste 300 de comisari au demarat, sâmbătă, controale în toate cele 41 de județe ale țării și Municipiul București, pentru a asigura că instituțiile care oferă servicii de îngrijire respectă normele legale privind siguranța și bunăstarea beneficiarilor.

„Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) desfăşoară, în prezent, o serie de acţiuni de control la nivel naţional pentru a verifica respectarea reglementărilor legale privind protecţia consumatorilor în centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi minori şi centrele sociale”, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii ANPC.

Inspectorii au ajuns si la un centru de ingrijire din Voluntari si acolo s-a constatat faptul ca oamenii nu sunt ingrijiti corespunzator.

”O situaţie specială a fost înregistrată la un centru de îngrijire din strada Becheanului 65 bis, Voluntari, Ilfov, care găzduieşte persoane vârstnice. În cadrul verificărilor, s-a constatat refuzul accesului în centru, iar autorităţile au fost nevoite să apeleze la serviciul 112 pentru a solicita sprijin în vederea verificării condiţiilor în care sunt îngrijiţi cei cazaţi”, au mai precizat oficialii ANPC.

O femeie de 104 a fost dusă de la azil direct la închisoare. „Ce zi fabuloasă!” FOTO