În timpul altercației au fost folosite atât un baston telescopic, cât și un spray iritant-lacrimogen, provocând panică printre cei aflați la ghișee.

Cum s-a produs incidentul?

Potrivit Poliției Capitalei, apelul la 112 a fost făcut în jurul prânzului, iar un echipaj al Secției 6 s-a deplasat imediat la fața locului. Acolo, polițiștii au găsit trei bărbați cu vârste între 21 și 25 de ani, implicați într-o confruntare fizică în zona dedicată Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Ilfov.

Din primele verificări a rezultat că doi dintre tineri s-ar fi luat la bătaie folosind obiecte contondente, inclusiv un baston telescopic, iar în timpul incidentului unul dintre ei ar fi pulverizat spray lacrimogen. Al treilea bărbat, care nu ar fi participat direct la luptă, a fost găsit având asupra sa un obiect interzis prin lege în spațiul public.

Angajații instituției au intervenit rapid pentru a opri escaladarea conflictului și au reușit să îi imobilizeze pe cei trei până la sosirea polițiștilor, asigurând totodată protecția persoanelor prezente în incintă.

Cei trei tineri au fost identificați și sancționați contravențional conform Legii nr. 61/1991 privind tulburarea ordinii publice. În plus, polițiștii s-au autosesizat pentru infracțiunile de „lovire sau alte violențe” și „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, dosarul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Niciuna dintre persoanele implicate nu a dorit să depună plângere penală, însă cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor incidentului.