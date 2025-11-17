Agresorul este cunoscut pentru numeroase fapte violente. Printre acestea se află un ultraj comis în Vâlcea, unde ar fi atacat doi polițiști cu o furcă. Porecla „Falconetti” i-a fost atribuită de angajații penitenciarului, inspirată de personajul negativ din serialul „Om bogat, om sărac”, din cauza comportamentului său conflictual.

După arestarea din vara anului 2019, Dincă a fost transferat la București și ținut singur într-o celulă fără televizor, pentru a nu avea acces la informațiile din presă legate de anchetă. Autoritățile l-au încadrat la categoria „deținuților vulnerabili”, având în vedere amenințările primite din partea altor condamnați, în urma crimelor comise asupra celor două adolescente.

„La început, m-au mai amenințat printre gratii. Le-am spus mereu că nu mi-e frică de nimeni. Nu le-am făcut niciodată nimic, pentru că nu-mi arde mie de smardoială”, a declarat Dincă. Condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare, el se află acum la Craiova, într-o secție destinată vârstnicilor, având 72 de ani. Până la incidentul recent, nu ar fi avut probleme cu ceilalți deținuți.