Lia Bugnar spune că a trăit o experiență nefericita în timp ce își plimba câinele pe stradă.

Regizoarea povestește cum actrița s-ar fi ținut după ea și ar fi început să o jignească pe tot parcursul conversației. Mai exact, din cazua faptului că nu ar fi avut loc de ea la Premiile Gopo, susține ea.

Mai mult decât atât, Viorica Vodă i-ar fi aruncat acesteia cuvinte dure despre faptul că renumita regizoare nu a fost în stare să aibă copii.

Mergeam eu așa pe stradă cu cățelu' Iago acu' vreo patruj' de minute. Ies cu el în fiecare zi la 5 jumate dimineață și acum noaptea, pentru că e mai pustiu. De zece ani încoace, da' nu asta-i subiectul postării. Era și catela Su Shi cu stapanu' ei, că de fiecare dată, și mergeam noi așa, minding our own bussiness. Și îmi iese în cale, oameni buni, nici mai mult dar nici mai puțîn decât simbolu' #metoo în persoană, da, ați ghicit, Viorica Vodă. Și începe să se țînă după noi. M-a luat din prima, abrupt, fără introduceri. N-ai fost în stare să faci copii și de-asta ți-ai luat câine? Eu am doi, mi i-am făcut, realizați, față mea vorbește germană, are șase examene, copiii mei sunt bine, la facultăți serioase, tu plimbi câinele, de stearpă ce eșți, stearpă și că femeie și că artist, scrii piesulicile-alea prin undergruound pe-acolo din frustrări de stearpă și urâtă ce eșți, da' n-ai talent, talentu' dacă nu-l ai, nu ti-l da nimeni, te-ai înconjurat de gașcă aia de lezbiene și faceți voi gunoaiele-alea de spectacole, că n-am avut loc la Godot de ține, că te ... în toate părțile și eu am refuzat să mănânc rahat și m-am sacrificat și am făcut doi copii și tu ești o stearpă. Și de ce nu ești fericită, întreb. Sunt fericită, față mea vorbește germană, n-o s-ajungă o ratată că ține să-și vomite frustrările în niște piesulici din astea prin underground pe unde le joci și bei, și te f... cu minori. Păi, da, da' te ții după mine și câinele meu, în loc să stai cu față ta. Fă, ferentaristo, zice, ești o ratată penibilă, stearpă, care n-a avut niciodată talent și care s-a refulat în scris prost și ti-ai găsit toate lezbienele în jurul tău.

Lipsa punctuatiei are legătură strânsă cu ritmul în care vorbea și sarea de la o idee la altă. În cele din urmă, Dio, stăpânul lui Su Shi, i-a zis că, dacă se mai ține după noi pune câinele pe ea (Sushitza e cane corso, deci na). A plecat în cele din urmă vorbind în continuare tare în timp ce se depărta de noi. Va povestesc acestea că să înțelegeți totuși de ce n-a căzut toată lumea în admirație în legătură cu curaju' Vioricăi Vodă de la Gopo. Față e caz.

Altfel, vedeți că mâine seară pe Piciordeplay am o piesulita proastă scrisă din frustrări de stearpă. "Ce avem noi aici?" Cu Marius Manole, Maria Obretin și Carmen Tănase (sau puteți să le spuneți simplu "gașcă mea de ratați"). Pun drumul spre bilete în comentarii.

P.S. Dio a și filmat-o pe această eroina a mituului din cinemaul românesc în timp ce monologa fără punctuație. Deci acest monolog există și pe suport audio-vizual, în caz că...", scrie regizoarea, în postarea de pe pagina personală de Facebook.