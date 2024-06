Influența lui Virgil Pîrvulescu din zona finanțelor publice s-a văzut din 2015, după ce A.J.F.P. Vâlcea a efectuat un control asupra activității societății Romsoft S.R.L. societate care lucra în industria IT, furnizor de softuri și de servicii de integrare. Șeful fiscului din Vâlcea a transmis o adresă către Casa de Insolvență Transilvania – Filiala București în care aducea la cunoștință presupuse nereguli ale societății Romsoft S.R.L.









La câteva zile distanță, tot Pîrvulescu a formulat o plângere penală împotriva administratorului firmei Claudia Ursățeanu. În plângerea semnată de actualul viceprimar din Vâlcea, Ursățeanu era acuzată de evaziune fiscală.





Astfel, s-a constituit dosarul un dosar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea în care Claudia Mihaela Ursățeanu a avut calitatea de inculpat. Dosarul a fost finalizat la data de 04.05.2022 când Curtea de Apel Pitești a respins apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.







Coincidență sau nu, pentru compania de IT din 2019 a început să lucreze soția lui Virgil Pîrvulescu. Ea oferea servicii de contabilitate chiar societății pe care, soțul asociatei, o supusese controlului fiscal și împotriva căreia formulase o plângere penală.





Presiunile făcute de Pîrvulescu cu ajutorul inspectorilor fiscali s-au văzut și în 2016 asupra societății Diana S.R.L., unul dintre cei mai mari producători de carne din țară. Imediat după control, între societatea Diana S.R.L. și Conexpert S.R.L. condusă de către Cristina Pîrvulescu a fost încheiat un Contract de Prestări Servicii. Societatea Conexpert S.R.L. a introdus o cerere de chemare în judecată cu o valoare de peste 200.000 de lei. Această cerere se află în proces la Curtea de apel Pitești.





Potrivit declarației de avere din 2023, Soția lui Virgil Pîrvulescu a obținut peste 1.6 milioane de lei din societatea care salva firmele de controalele soțului. Virgil Pîrvulescu deține 8 terenuri, are o casă de vacanță și un spațiu comercial de aproape 500 de metri pătrați. De asemenea, el deține un bolid de lux, a dat trei împrumuturi unor persoane fizice ce însumează peste 60 de mii de euro.







Conform altor informații care au ajuns publice în 2021, Pîrvulescu a preluat sediul și evidențele contabile ale firmelor S.C. O.T.E. LOGISTIC RM VÂLCEA și S.C. FLEX SPEDITION RM VÂLCEA, înființate de un cetățean italian. Aceste două mișcări ar fi fost generate de controlul fiscal coordonat pas cu pas de Virgil Pîrvulescu la SC Flex Spedition SRL, iar ulterior au fost stabilite obligații suplimentare de peste 17 milioane lei.



Ca urmare a acestor constatări, Pîrvulescu - pentru a-și arăta influența asupra italianului și sprijin în soluționarea contestației debitelor, a preluat evidențele contabile și firmele în chirie, fapt ce l-a nemulțumit pe contabilul care le avea inițial în subordine. Pîrvulescu i-a promis acestuia, în cele din urmă, angajarea la AJFP Vâlcea, însă directorul general al DGRFP Craiova de la acea vreme, Mircea Pîrvulețu, s-a opus.





Numele lui Virgil Pârvulesu este legat și de inundațiile devastatoare din satul Spârleni, comuna Gușoeni, județul Vâlcea. Localnicii și autoritățile îl acuză pe Viceprimarul din Râmnicu Vâlcea este direct răspunzător catastrofa din 2017. Un raport al ISU Vâlcea arată clar faptul că Virgil Pîrvulescu, prin defrișările neautorizate de pe terenul său și prin lucrările de la izlazul comunal, a dus la inundarea a zeci de gospodării.





În plus, într-o înregistrare apărută în 2021, când Pîrvulescu era candidat la funcția de președinte al organizației municipale, a promis membrilor de partid care îl vor vota că le asigură locuri de muncă în două firme de la stat.







Iar tot de numele lui Pîrvulescu se leagă un scandal izbucnit recent. Liderul locel ar fi promis un premiu de 10.000 euro celor care aduc oameni în partid. Mesajul a fost făcut public pe rețelele de socializare de un internaut, care a și ironizat demersul politicianului.