”Sunt copii nematurizați, nu are rost să îi băgăm prea mult în seamă pentru că sunt așa din ăștia răsfățați, nu se pricep.

Ei doresc să prăbușească podul Garibaldi, să nu mai fie nicio soluție. Uitați-vă la stenogramele de ședință. Acum câțiva ani ei veneau și spuneau: Dar ce faceți domule primar? Nu o să avem nicio legătură cu cartierul Grigorescu, de ce nu faceți un pod provizoriu?

Le-am spus: Stați liniștiți că ne-am gândit la situația asta, avem prevăzut proiect. Acum spun că de ce facem.

Genul ăla de politică, ai șapcă, n-ai șapcă, e imatură. Adică, un partid care nu a pus o cărămidă în orașul ăsta, nu a construit nimic, decât a demolat. Tot ce a putut să facă, a distrus.

Oriunde a prins un proiect nu a știut cum să îl omoare să îl facă praf, ăsta este USR-ul. Asta e realitatea pe care o avem astăzi.

Ei sunt campioni între ei cum să posteze mai mult pe Facebook”, a declarat Emil Boc.