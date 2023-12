Strategia pe Termen Lung (STL) a României pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră - România Neutră în 2050 Este vorba despre, adoptată de Guvernul de coaliție condus de Marcel Ciolacu pe 29 noiembrie.

Potrivit Strategiei, se limitează numărul anual de kilometri parcurși cu mașina personală: doar 6500 km pe an.

Astfel, se propune ca, din anul 2050, numărul anual de kilometri pe care să-l parcurgă un autoturism să fie de maximum 6.500. De asemenea, și numărul maxim de kilometri pe care să-l parcurgă anual un autovehicul destinat transportului de pasageri va fi de 64.500, iar numărul maxim de kilometri parcurși anual de un autovehicul destinat transportului de marfă va fi de 8.900.

În plus, cota de piață pentru autoturisme personale, în funcție de combustibilul utilizat, pentru anul 2050, urmează să fie reduse. Țintele avansate în Strategia pentru anul 2050 privind cifra de piață a autovehiculelor de transport pasageri după tipul de combustibil utilizat sunt următoarele:

- 0% pentru autovehiculele hibrid - 75% pentru autovehiculele electrice - 0% pentru autovehiculele diesel - 25% pentru autovehiculele cu hidrogen - 0% pentru autovehiculele alimentate cu benzină, GPL sau GNC. Mai multe detalii despre condițiile impuse prin Strategia pentru 2050 adoptată de Guvern pot fi consultate AICI

Mai mulți români întrebați de reporterii Realitatea PLUS au declarat că nu sunt de acord cu această decizie. Iată ce au răspuns:

„Nu ne place! Pentru că fac mai mult de 6.500 de kilometri. Nu cred că asta e cea mai mare sursă de poluare”.

„Asta e o aberație, îmi spun ei câți kilometri să fac pe an?!”.

„Mi se pare o prostie, sunt de accord cu ceilalți oameni. Nu e ok pemtru că avem mașini personale să le folosim, nu să le ținem în parcare. Nu mi se pare o măsură foarte ok. Să se mai gândească, că oricum nu o să asculte nimeni de ea, adică nu o să-și țină nimeni mașina în parcare sa meargă doar 6.500 de kilometri pe an cu ea”.

Guvernul de coaliție condus de Marcel Ciolacu a aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 1215 din 29 noiembrie 2023, Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, propunându-și ca, din acest punct de vedere, România să devină „Neutră”, până în anul 2050. Strategia și HG au intrat în vigoare odată cu publicarea celor două acte administrative în Monitorul Oficial al României, în data de 7 decembrie 2023.

Potrivit Strategiei pe termen lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Guvernul și-a asumat ca teritoriul național să devină neutru, adică la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 99% până în anul 2050, în comparație cu nivelul din anul 1990.

„România a început deja procesul de decarbonizare privind reducerea emisiilor cu 62% în anul 2019, față de nivelul anului 1990, cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru atingerea neutralității climatice în anul 2050. (...) Este necesară, mai întâi, atingerea jalonului din 2030 de 78% reducere a emisiilor față de nivelul din 1990”, se arată în Strategia adoptată de Guvern.